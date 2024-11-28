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Манчестер Юнайтед – Будё/Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Манчестер Юнайтед – Будё/Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим возвращается в еврокубки. Но уже в Лигу Европы.

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" сразится с норвежским "Будё/Глимт". Команды отделяет один балл.

Футболисты норвежского коллектива знают, как побеждать сильнейших, ведь уже побеждали "Порту" в сумасшедшем матче, но и проиграли "Карабаху". Это было дома.

Теперь выезд на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" готов показать себя при новом тренере и пройти как можно дальше в турнире. Но сначала нужно пройти Этап Лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Европы. 5-й тур.

28 ноября 2024. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Смотреть матч Манчестер Юнайтед - Будё/Глимт
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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