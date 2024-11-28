Манчестер Юнайтед – Будё/Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Рубен Аморим возвращается в еврокубки. Но уже в Лигу Европы.

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" сразится с норвежским "Будё/Глимт". Команды отделяет один балл.

Футболисты норвежского коллектива знают, как побеждать сильнейших, ведь уже побеждали "Порту" в сумасшедшем матче, но и проиграли "Карабаху". Это было дома.

Теперь выезд на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" готов показать себя при новом тренере и пройти как можно дальше в турнире. Но сначала нужно пройти Этап Лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Европы. 5-й тур.

28 ноября 2024. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Манчестер Юнайтед - Будё/Глимт Смотреть трансляцию

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.