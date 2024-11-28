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"У Виктории есть проблемы". Известный эксперт разобрал соперника Динамо
Вячеслав Заховайло дал прогноз на предстоящий матч Лиги Европы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешской "Викторией".
"Скажу так: 40 процентов на ничью и по 30 процентов даю на победу "Динамо" или "Виктории".
Я знаю, что тренер и игроки команды из Пльзени трезво оценивают ситуацию. Они воспринимают "Динамо" не как команду, которая плетется на последнем месте в турнирной таблице Лиги Европы, не как аутсайдера, а серьезного соперника. К матчу против бело-синих они готовятся очень основательно, изучая будущего оппонента.
Команда Мирослава Коубека исповедует так называемый вертикальный футбол. Это коллектив, который агрессивно действует в отборе, любит прессинговать. "Виктория" имеет в своем составе нескольких представителей сборной Чехии, которых точно должны помнить фаны сборной Украины, прежде всего Павела Шульца. Он забил два гола сине-желтым в поединке Лиги наций (Чехия - Украина 3:2).
Но есть у "Виктории" проблемы. Самый главный недостаток - не слишком удачная игра при переходе от позиционного нападения к обороне. Слишком широко играют ребята Коубека. Вот этим и может и должно воспользоваться "Динамо". То есть, поймать чехов на контратаках.
Однако, на что еще стоит обратить внимание, так это на то, что в еврокубках "Виктория" играет значительно осторожнее, если сравнивать с матчами в чешском чемпионате. Я бы даже сказал, что это закрытый футбол в исполнении команды из Пльзени.
И самое главное! "Виктория" очень классно действует на стандартах. Ее игроки играют головой, как цирковые тюлени. Да и на подборах тоже действуют отлично. Очень много голов команда из Пльзени забивает именно после стандартов. Борьба в штрафной, выигрывают подборы - вынимайте гол.
Прогноз? Склоняюсь к результативной ничьей. 2:2 вряд ли будет, поэтому моя ставка 1:1", - резюмировал Заховайло.
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