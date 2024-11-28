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Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии будет принимать чешскую "Викторию Плзень".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаев, Малыш, Тымчик, Герреро, Брагару, Михайленко

"Виктория": Едличка, Емелка, Маркович, Две, Суаре, Шульц, Колвах, Черв, Каду, Выдра, Ирка

Запасные: Тврдонь, Байер, Гейда, Палуска, Рикардиньо, Копиц, Сойка, Москера, Панош, Гавел, Слончик, Вашулин

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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