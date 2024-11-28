Славия - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 28-го ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой встретятся пражская "Славия" и "Фенербахче" — вице-чемпионы Чехии и Турции соответственно.

"Славия" проиграла в Лиге Европы два матча подряд, опустившись на 23-е место в общей турнирной таблице, а на две строчки выше находится "Фенербахче". Подопечные Жозе Моуринью попытаются улучшить свое положение.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 5-й тур

Славия - Фенербахче

28 ноября, 22:00. Прага, "Эден Арена"

Главный арбитр: Саша Штегеман (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7