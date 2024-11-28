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Славия - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Славия - Фенербахче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Славия - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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Сегодня, 28-го ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой встретятся пражская "Славия" и "Фенербахче" — вице-чемпионы Чехии и Турции соответственно.

"Славия" проиграла в Лиге Европы два матча подряд, опустившись на 23-е место в общей турнирной таблице, а на две строчки выше находится "Фенербахче". Подопечные Жозе Моуринью попытаются улучшить свое положение.

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Лига Европы. 5-й тур
Славия - Фенербахче
28 ноября, 22:00. Прага, "Эден Арена"
Главный арбитр: Саша Штегеман (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Славія - Фенербахче
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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