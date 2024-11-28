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Ницца - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ницца - Рейнджерс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ogcnice.com
Сегодня, 28-го ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой встретятся "Ницца" и "Рейнджерс".
Французский клуб еще не побеждал в Лиге Европы, набрав после четырех туров всего два очка, занимая 31-е место в общей турнирной таблице. Шотландские "рейнджеры" имеют в своем активе семь очков и занимают десятое место.
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Лига Европы. 5-й тур
Ницца - Рейнджерс
28 ноября, 22:00. Ницца, "Альянц Ривьера"
Главный арбитр: Рикардо Бенгоечеа (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Ніцца - РейнджерсСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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