Почти забили, но пропустили. Виктория открыла счет в матче с Динамо. ВИДЕО

В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимает чешскую "Викторию» Плзень.

Первый тайм выдался довольно равным и без забитых голов.

А вот после перерыва сначала забил Вивчаренко, но его гол не засчитали из-за офсайда, и почти сразу "Виктория" забила свой гол – отметился Выдра. 0:1 на 55-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.