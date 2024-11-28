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Почти забили, но пропустили. Виктория открыла счет в матче с Динамо. ВИДЕО
Киевляне проигрывают 0:1
фото из свободных источников
В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимает чешскую "Викторию» Плзень.
Первый тайм выдался довольно равным и без забитых голов.
А вот после перерыва сначала забил Вивчаренко, но его гол не засчитали из-за офсайда, и почти сразу "Виктория" забила свой гол – отметился Выдра. 0:1 на 55-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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fatov1986 (Лондон)
28.11.2024 в 21:08
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