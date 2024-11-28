  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги

Лига Европы
Обновлено

Красавец-гол от Кабаева ситуацию уже не мог изменить

Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, пятый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Александр Шовковский после предыдущего матча против “Черноморца” говорил, что схема с тремя центральными защитниками дает больше возможностей команде для креатива. Караваев и Вивчаренко играли высоко, пытались забегать, но киевлянам откровенно не хватало одного игрока в центре поля. Лишь впоследствии свежие футболисты и смена тактики немного расшевелила "Динамо".

На старте команды обменялись ударами. Дальний выстрел Бражка на восьмой минуте, по крайней мере, полетел в направлении ворот, но голкипер накрыл его под правой стойкой. Впоследствии киевляне провели хорошую атаку по левому флангу, однако Буяльский вместо паса решил пробить. Удар был заблокирован защитниками гостей.

Дальше было относительное затишье, которое нарушили атаки в обе стороны. Особенно хорошей она вышла у чехов, хоть и минутой перед тем неплохо пробил в створ Буяльский – голкипер парировал. Наступление "Виктории" завершилось ударом Ирки из пределов штрафной. Опасная точка. Но Бущан забрал мяч намертво.

Еще после нескольких ударов гостей "Динамо" на исходе тайма провело атаку с выстрелом. Караваев отдал пас в центр, а Шапаренко пытался поймать прыгавший мяч в одно касание. В створ попал, однако и голкипер Едличко сыграл уверенно.

Первая пятиминутка второго тайма показалась ударной. Сначала снова в игре был Бущан – парировал удар того же Ирки из пределов штрафной. А потом киевляне отпраздновали гол. Даже гости мяч поставили на центр поля и готовы были разводить. Но…

После навеса от Караваева и прикосновения Шапаренко все-таки протолкнул круглого в правый угол ворот Вивчаренко. Первый гол "Динамо" в этой ЛЕ? Нет. Второй отмененный. Несколько минут просматривали арбитры VAR видеопросмотра и нашли там офсайд.

И сразу после этого чехи забили легальный гол. Выдра принял мяч от партнера на расстоянии 23 метров от ворот, развернулся от Биловара и пробил точно в левый угол. Очень качественный удар. Здесь Бущан спасти уже не смог. Не всесильный же.

На 61 минуте бил пушкой Бражко из пределов штрафной – удар был заблокирован, через 11 минут он же мощно стрелял с дальней дистанции – здесь парировал голкипер. А на финальные 20 минут встречи Шовковский решил вернуться к тактике 4-3-3. Давление от киевлян было, а вот результата оно не принесло.

Наоборот, “Виктория” получала шансы на контратаки. В одной из них Бущан спас команду. А на 90-й минуте Шульц дважды расстреливал ворота Георгия. Со второго раза попал.

Точка была поставлена ​​на 90+5 минуте. То ли Кабаев подавал, то ли целенаправленно бил… Но факт является фактом: он забил очень красивый гол. Метров из 30 закрутил мяч в правую девятку. Первый гол "Динамо" в этой Лиге Европы.

Киевляне продолжают идти на дне турнирной таблицы с нулем очков. После пятого тура "Динамо" – единственная команда турнира, которая не набрала зачетных пунктов. Больно, но это реальность.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) 1:2

Голы: Кабаев 90+5 – Выдра 55, Шульц 90

Динамо: Бущан – Биловар, Попов, Михавко – Караваев (Тымчик 64), Бражко, Шапаренко, Овчаренко (Герреро 73) – Буяльский, Рубчинский (Кабаев 64) – Ванат

Виктория: Едличко – Две, Маркович, Емелько – Каду, Черв (Вашулин 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел 71) – Выдра (Слончик 85) – Ирка (Сойка 76)

Предупреждения: Бражко 68 – Маркович 45, Гавел 79

По теме
yellow-arrow
Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
0 очков и последнее место Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы
yellow-arrow
ЛЕ. Первая осечка обидчиков ДК, подъем басков и сенсация в Стамбуле
Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
amigoalex
28.11.2024 в 22:07
Самая позорная команда Украины
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 62
amigoalex
28.11.2024 в 22:07
Самая позорная команда Украины
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:08
о! пкдк!))))
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 22:07
А подскажите, кто зятек Суркиса, не могу с этой шоблы кого-то выделить
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
28.11.2024 в 22:06
В следующем году Шевченко и судьи дотащут динамо к чемпионству и в ЛЧ будет фееричные выступления динамо
Ответить
1
0
oleg dynamo (львівська)
28.11.2024 в 22:03
програли тай програли,це таке,тай для ДК це якась норма....ну а по грі Бражко -біда,ніякого креативу + футбольний розум відсутній, Ванат -для єврокубків ну ніякої користі,всі його дії неправильні,просто піпец...Бущан замість грати в пас майже постійно кудись вибиває і це 99% втрата мяча...Шапа-ті його перетяжки+неправильні дії- повна торба,Буя щось там пробує крутитись на місці і втрата раз за разом тобто все без користі...Зятоьк в цілому непогано,(пару помилок назбирав)одна з них та віддай пас просто Бущану назад і не було б 2-го гола,дивишся на команду і в половини команди нема швидкості прийняття рішення,щось там на місці і крутяться і все майже без користі.Єдина радість це гол,може далі прорве?
Ответить
2
1
August 71 (Харьков)
28.11.2024 в 22:03
Даже плезень динамо обыгрывает
Ответить
1
1
Психіатр дурачків (Ветклініка)
28.11.2024 в 22:03
Гарний трилер! За всіма стандартами жанра, з хеппі-ендом ))
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:07
коммент после матча шд:Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)28.11.2024 в 00:28Гарний трилер! За всіма стандартами жанра, з хеппі-ендом ))+5-8
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 22:08
тут вчера один дырявый лопух тоже самое писал после проигрыша шахтёра и от радости мочился в штаны и пускал пузыри.сейчас как всегда исчез
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
28.11.2024 в 22:00
Играло два дерьма, но дерьмо хозяев ппц какое дерьмовое, безвылазно безысходное
Ответить
3
1
Matachorros (Chicago)
28.11.2024 в 21:59
Лошары, у них нет даже чувства собственного достоинства, для них проигрывать это норм. Никакого самоуважения, тупо опущеная кодла петухов.
Ответить
5
1
Термит (Київ)
28.11.2024 в 21:58
Це абсолютно пройоб Шовковського - Бущана треба садити на лавку вже давно - розжирів, вайлуватий, все що на метр вбік від нього летить, це - гол. Ванат сьогодні ніякий, все запоров, мав сідати на лавку ще після першого тайму. Ні у Суркісьониш - обидва голи після його ляпів. Але головне в чому програють всі наші команди - швидкість прийняття рішень. Постійно зависають, топчуться на місці, бездарно туплять... Не дивлячись на все це шанси сьогодні були.
Ответить
5
1
Serg02 (Одесса)
28.11.2024 в 21:57
52 года болел за Динамо К. Перестал смотреть. Им кто-то сказал, что они футболисты? Их обманули. Сегодня попытался смотреть. Жуть. Им нужно валерьянку пить. Желание есть. Мастерства нет. Там играть некому. Получается только глупая суета.
Ответить
4
1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.11.2024 в 21:56
Как же вчера дырявые радовались проигрышу Шахтёра... Ну, то ж понятно. Шахтёр выиграть не может у "никаких" команд. Подумаешь Голландия...Вот Динамо феерит с грандами. Аж с целой Викторией !!! Даже гол, наконец-то, забило...
Ответить
5
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:59
та голландия возила бы всех в упл с +3...+7 мячей
Ответить
2
0
жека-киев (биг виладж)
28.11.2024 в 21:55
Зато зятьок пограв.Понабирали хворих, ломаних футболістів. Єдиного здорового і дорослого Сироту сплавили, зятьок же є! Форварда вже 8 років нема! І коню було ясно, шо Герреро не ліпше Ваната і Супряги! Мабуть, краще коня, замість Резо і Хачеріді призначить! В результаті грати немає кому - повна безпорадніть.
Ответить
1
3
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 22:00
"лучше играть в лиге европы европы и побеждать,чем выступать в лиге чемпионов и разгромно проигрывать"-слова твоего любимого и.м.суркиса.продолжение следует.спокойно лижи им дальше
Ответить
3
1
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 22:01
извиняюсь ответ не тебе,а упоротому клиенту ниже
 
2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 21:54
Ложка меду в діжці... На жаль таки наши реалії. Коли не лише якісне підсилення кваліфікованими легіонерами недосяжне та ще логістика добиває! Бо команди приблизно рівного класу беруть за рахунок битися-боротися! А у гравців ДК не завжди сил на це вистачає. Та "ватними ногами" важче не тільки оббігти, а і обвести чи точно та сильно вдарити! МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО!
Ответить
1
3
Термит (Київ)
28.11.2024 в 22:05
Так хто їх просив їхати у той Гамбург? Куча реально зручніших варіантів було - Люблін, Жешув, Кишинів, румунське якесь місто (забув назву) за 80 км від Чернівців...
Ответить
0
0
urik (Кривой Рог)
28.11.2024 в 21:51
Дніще, Шкапаренко. нуль , ванат-- нуль , Тренер--нуль , суркіс. --нуль. Команда для внутрішнього чемпіонату обласного рівня. Вси курять і бухають , просто не можуть бигти Біда
Ответить
4
2
Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 21:54
Натомість - упевнені лідери УПЛ. Щоправда питання: а навіщо?
Ответить
3
1
vlotko (Броди)
28.11.2024 в 22:03
Такий наш чемпіонат.
 
0
0
avatar
Bаrcelinius
28.11.2024 в 21:51
Ну хоть первый гол забили. Да ещё какой. Предлагаю отлить Кабаева в бронзе.
Ответить
5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:52
отлить в тубзе))
Ответить
3
1
sasha popov (Новомосковськ)
28.11.2024 в 21:59
Олег,а так фраза вертелась на языке из "В бой идут одни старики":"ну мы когда-нибудь услышим лучший голос Первого Украинского"-нарешті дочекалися
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 21:48
и где киевский харьковчанин?удавился с горя?
Ответить
7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:52
он сегодня - за металлист
Ответить
2
0
Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 21:56
Він ніколи не підтримував харківські команди.
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:00
это стёб))
 
1
0
Romedon
28.11.2024 в 21:48
Пора цах мальчіков везти в ТЦК всім автобусом разом з сашо.
Ответить
3
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:45
вчерашние (постоянные) дебилы, ржавшие с шд, шо вы там?)))
Ответить
7
2
magnum power (БОМЖ)
28.11.2024 в 21:47
постійні дебіли завжди ржуть. тому тут майже немає людей.
Ответить
6
1
George_D (Харьков)
28.11.2024 в 21:51
Зняв з язика. Хотів сказати те ж саме.
 
2
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 21:45
А почему Герейро в основе не выходит, зачем покупали?
Ответить
2
0
alex.belogubko (одесса)
28.11.2024 в 21:44
это вам не ЧО Бабича --сидите в УПЛ и не смотрите в сторону ЕК--это касается всех наших команд--позорите Украину
Ответить
2
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 21:45
Ну Шахтер пока держится.
Ответить
2
0
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 21:47
ходить умеешь?вот и иди .....
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 21:43
Судья сволочь, украл не то что ничью, победу у ДК-не дал чехам красную. На фоне вчерашнего Шахтера, сегодня блевотина. Еще и удаленного на трибунах показали, а он сидит и пальцы жрет!!! Пипец!!
Ответить
1
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:47
сие каловство не смотрел; шо за удаление и шо за пальцы-фри?))
Ответить
0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 21:58
Не было удаления,а то минимум не проиграли бы. Динамовец на трибуне пальцы грыз, пипец)))
 
1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:01
нехватка витаминов, наверное... плохо устроено клубное питание
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:43
sticker
Ответить
4
1
avatar
Bаrcelinius
28.11.2024 в 21:53
sticker
Ответить
2
0
vlotko (Броди)
28.11.2024 в 21:41
Для чого Бущан у воротах? Треба йому переглянути гру Різника. Воротар не манікен, він має виручати команду. Два м'ячі його. Поразка імені "Бущан"
Ответить
3
1
oleg dynamo (львівська)
28.11.2024 в 21:42
в 2-му мячі він точно не винний,,,,
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
28.11.2024 в 21:48
Як не винний? М'яч між двома футболістами, майже, по центру, спіймав його на протиході.
 
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
28.11.2024 в 21:46
В кожній грі всі дальні паси в його виконанні - за межі поля. Дальні удари якщо мимо нього - то це гол (але з ефектним стрибком на публіку). ІМІТАТОР ВОРОТАРЯ.
Ответить
4
0
Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 22:00
Імітація бурхливої діяльності - це основний тренд на вищому державному рівні. Тож Жора в тренді.
 
1
0
жека-киев (биг виладж)
28.11.2024 в 21:51
Оба зятька. Коли іорварду не заважати -він забє
Ответить
0
1
Не дармоед (Запорожье)
28.11.2024 в 21:40
Даже в Сан-Марино футбол на подъёме,а этим недофутболистам всегда что-то мешает.
Ответить
3
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
28.11.2024 в 21:39
Ніх@я не потужно... На ці муки дивитись неможливо...ДНІЩЕ!!!
Ответить
8
1
Mexxxxx (Просяна)
28.11.2024 в 21:39
Бездарно і безнадійно у всьому. Як гравці так і тренер
Ответить
6
0
Forsaken (Черкаси)
28.11.2024 в 21:39
Є-е-е-е-е! Перший гол !!! Накінець то! Чемпіоне-чемпіоне !!!
Ответить
4
3
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 21:46
голову полечи.чемпион чего?
Ответить
2
1
magnum power (БОМЖ)
28.11.2024 в 21:39
досі не можу зрозуміти: футболісти ВКДК одержують зарплату чи грають просто так, для себе?
Ответить
5
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 21:44
Для себе. "вкдк"- вот так правильно писать.
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:49
расшифровка: викидок! понапридумывали себе "величие", тупые дятлы)))
 
5
1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.11.2024 в 21:59
Они минималку получают. Остальные деньги идут на судей УПЛ
Ответить
1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:04
и татухи
 
0
0
avatar
ulrich (Одесса)
28.11.2024 в 21:38
Почётное 36 место в группе.
Ответить
9
0
Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 22:07
Є шанс на антирекорд!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости