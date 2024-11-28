Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги

Лига Европы, пятый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Александр Шовковский после предыдущего матча против “Черноморца” говорил, что схема с тремя центральными защитниками дает больше возможностей команде для креатива. Караваев и Вивчаренко играли высоко, пытались забегать, но киевлянам откровенно не хватало одного игрока в центре поля. Лишь впоследствии свежие футболисты и смена тактики немного расшевелила "Динамо".

На старте команды обменялись ударами. Дальний выстрел Бражка на восьмой минуте, по крайней мере, полетел в направлении ворот, но голкипер накрыл его под правой стойкой. Впоследствии киевляне провели хорошую атаку по левому флангу, однако Буяльский вместо паса решил пробить. Удар был заблокирован защитниками гостей.

Дальше было относительное затишье, которое нарушили атаки в обе стороны. Особенно хорошей она вышла у чехов, хоть и минутой перед тем неплохо пробил в створ Буяльский – голкипер парировал. Наступление "Виктории" завершилось ударом Ирки из пределов штрафной. Опасная точка. Но Бущан забрал мяч намертво.

Еще после нескольких ударов гостей "Динамо" на исходе тайма провело атаку с выстрелом. Караваев отдал пас в центр, а Шапаренко пытался поймать прыгавший мяч в одно касание. В створ попал, однако и голкипер Едличко сыграл уверенно.

Первая пятиминутка второго тайма показалась ударной. Сначала снова в игре был Бущан – парировал удар того же Ирки из пределов штрафной. А потом киевляне отпраздновали гол. Даже гости мяч поставили на центр поля и готовы были разводить. Но…

После навеса от Караваева и прикосновения Шапаренко все-таки протолкнул круглого в правый угол ворот Вивчаренко. Первый гол "Динамо" в этой ЛЕ? Нет. Второй отмененный. Несколько минут просматривали арбитры VAR видеопросмотра и нашли там офсайд.

И сразу после этого чехи забили легальный гол. Выдра принял мяч от партнера на расстоянии 23 метров от ворот, развернулся от Биловара и пробил точно в левый угол. Очень качественный удар. Здесь Бущан спасти уже не смог. Не всесильный же.

На 61 минуте бил пушкой Бражко из пределов штрафной – удар был заблокирован, через 11 минут он же мощно стрелял с дальней дистанции – здесь парировал голкипер. А на финальные 20 минут встречи Шовковский решил вернуться к тактике 4-3-3. Давление от киевлян было, а вот результата оно не принесло.

Наоборот, “Виктория” получала шансы на контратаки. В одной из них Бущан спас команду. А на 90-й минуте Шульц дважды расстреливал ворота Георгия. Со второго раза попал.

Точка была поставлена ​​на 90+5 минуте. То ли Кабаев подавал, то ли целенаправленно бил… Но факт является фактом: он забил очень красивый гол. Метров из 30 закрутил мяч в правую девятку. Первый гол "Динамо" в этой Лиге Европы.

Киевляне продолжают идти на дне турнирной таблицы с нулем очков. После пятого тура "Динамо" – единственная команда турнира, которая не набрала зачетных пунктов. Больно, но это реальность.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) 1:2

Голы: Кабаев 90+5 – Выдра 55, Шульц 90

Динамо: Бущан – Биловар, Попов, Михавко – Караваев (Тымчик 64), Бражко, Шапаренко, Овчаренко (Герреро 73) – Буяльский, Рубчинский (Кабаев 64) – Ванат

Виктория: Едличко – Две, Маркович, Емелько – Каду, Черв (Вашулин 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел 71) – Выдра (Слончик 85) – Ирка (Сойка 76)

Предупреждения: Бражко 68 – Маркович 45, Гавел 79