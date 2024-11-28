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ЛЕ. Первая осечка обидчиков ДК, подъем басков и сенсация в Стамбуле
А также неуступчивый Андерлехт
Фото: Athletic Club, X
Лига Европы. 5-й тур
Бильбао, Сан Мамес
Атлетик – Эльфсборг 3:0
Голы: Бойро 6, Прадос 24, Гурусета 53
Баку, Стадион им. Бахрамова
Карабах – Лион 1:4
Голы: Перри 88 (аг) – Микаутадзе 15, 80, Толиссо 63, Фофана 68
Рим, Стадио Олимпико
Лацио – Лудогорец 0:0
Брюссель, Констант Ванден Сток
Андерлехт – Порту 2:2
Голы: Дегриф 52, Амузу 86 – Галено 24 (п), Виейра 83
Алкмар, АФАС-стадион
АЗ Алкмар – Галатасарай 1:1
Голы: Мейнанс 2 – Копмейнерс 43 (аг)
Удаление: Смит 90+2 (АЗ)
Стамбул, Бешикташ
Бешикташ – Маккаби Тель-Авив 1:3
Гол: Рафа Силва 38 – Каниховский 23, Перец 45+3, Патати 80
Рига, Даугава
РФШ – ПАОК 0:2
Голы: Десподов 2, Чалов 59
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