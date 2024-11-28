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ЛЕ. Первая осечка обидчиков ДК, подъем басков и сенсация в Стамбуле

Лига Европы

А также неуступчивый Андерлехт

ЛЕ. Первая осечка обидчиков ДК, подъем басков и сенсация в Стамбуле

Фото: Athletic Club, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 5-й тур

Бильбао, Сан Мамес

Атлетик – Эльфсборг 3:0

Голы: Бойро 6, Прадос 24, Гурусета 53

Баку, Стадион им. Бахрамова

Карабах – Лион 1:4

Голы: Перри 88 (аг) – Микаутадзе 15, 80, Толиссо 63, Фофана 68

Рим, Стадио Олимпико

Лацио – Лудогорец 0:0

Брюссель, Констант Ванден Сток

Андерлехт – Порту 2:2

Голы: Дегриф 52, Амузу 86 – Галено 24 (п), Виейра 83

Алкмар, АФАС-стадион

АЗ Алкмар – Галатасарай 1:1

Голы: Мейнанс 2 – Копмейнерс 43 (аг)

Удаление: Смит 90+2 (АЗ)

Стамбул, Бешикташ

Бешикташ – Маккаби Тель-Авив 1:3

Гол: Рафа Силва 38 – Каниховский 23, Перец 45+3, Патати 80

Рига, Даугава

РФШ – ПАОК 0:2

Голы: Десподов 2, Чалов 59

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Маккаби (Тель-Авив) Атлетик (Бильбао) Бешикташ (Стамбул) Лион Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Андерлехт (Брюссель) Порту ПАОК (Салоники) Лудогорец (Разград) Карабах (Агдам) АЗ (Алкмаар) Эльфсборг (Бурос) РФШ (Рига)
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