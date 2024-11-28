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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Динамо в матче против Виктории Пльзень

Лига Европы
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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Динамо в матче против Виктории Пльзень

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 ноября, "Динамо" сыграло против "Виктории Пльзень" в рамках пятого тура Лиги Европы.

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Лучшим игроком в украинском клубе по версии Sofascore стал Владимир Бражко. Он получил 8.0

Владимир за 90 минуты отдал 84% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках из 16, выиграл два воздушных единоборства и сделал 88 касаний к мячу.

А WhoScored поставил самый высокий балл Владиславу Кабаеву - 8.2. Футболист вышел на замену на 64 минуте и отметился забитым голом.

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Динамо в матче против Виктории Пльзень - изображение 1
SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Динамо в матче против Виктории Пльзень - изображение 2
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Динамо Виктория (Пльзень) WhoScored Владимир Бражко SofaScore
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