Лига Европы
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0 очков и последнее место Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы
Но есть забитый гол
Фото: ФК Динамо Київ
В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимало чешскую "Викторию" Плзень и про играло со счетом 1:2.
Это пятое поражение киевлян в пяти матчах с разницей мячей 1-12.
"Динамо" продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги Европы. Формально киевляне еще сохраняют шансы на плей-офф, но судя по всему, сугубо теоретические.
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Karamba911 (Львів)
28.11.2024 в 21:54
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