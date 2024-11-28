0 очков и последнее место Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы

В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимало чешскую "Викторию" Плзень и про играло со счетом 1:2.

Это пятое поражение киевлян в пяти матчах с разницей мячей 1-12.

"Динамо" продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги Европы. Формально киевляне еще сохраняют шансы на плей-офф, но судя по всему, сугубо теоретические.