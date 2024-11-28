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0 очков и последнее место Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы

Лига Европы

Но есть забитый гол

0 очков и последнее место Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимало чешскую "Викторию" Плзень и про играло со счетом 1:2.

Это пятое поражение киевлян в пяти матчах с разницей мячей 1-12.

"Динамо" продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги Европы. Формально киевляне еще сохраняют шансы на плей-офф, но судя по всему, сугубо теоретические.

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Комментарии
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Karamba911 (Львів)
28.11.2024 в 21:54
Навіть не хочеться стібатись з них.
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Комментарии 1
Karamba911 (Львів)
28.11.2024 в 21:54
Навіть не хочеться стібатись з них.
Ответить
0
0

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