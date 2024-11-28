"Показывал всем, что он не хотел приходить на это интервью", - комментатор Megogo высказал претензии Шовковскому

Комментатор Владимир Кобельков в эфире Megogo высказался относительно интервью главного тренера "Динамо" Александра Шовковского перед матчем ЛЕ против "Виктории" Пльзень (1:2) .

"Я хотел немного перемотать время на нашу предматчевую студию. Что меня задело сильно – Александр Владимирович Шовковский отвечал нашему журналисту Герману. Отвечал одним-двумя словами. Показывал абсолютно всем, что он не хотел приходить на это интервью. Я не очень согласен и не понимаю таких действий.

Мы же не очень виноваты в том, что у киевлян не идет в Лиге Европы на протяжении 4 поединков. От себя хочу сказать, что я очень себя сдерживал, комментируя поединок против "Ференцвароша". Иногда очень сильно сдерживал себя в студии. Я знаю Владимировича с другой стороны, с хорошей. А сейчас виноваты все вокруг", - сказал Кобельков.