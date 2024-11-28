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"Показывал всем, что он не хотел приходить на это интервью", - комментатор Megogo высказал претензии Шовковскому

Лига Европы
Обновлено

Дело было перед матчем с Викторией

"Показывал всем, что он не хотел приходить на это интервью", - комментатор Megogo высказал претензии Шовковскому

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комментатор Владимир Кобельков в эфире Megogo высказался относительно интервью главного тренера "Динамо" Александра Шовковского перед матчем ЛЕ против "Виктории" Пльзень (1:2).

"Я хотел немного перемотать время на нашу предматчевую студию. Что меня задело сильно – Александр Владимирович Шовковский отвечал нашему журналисту Герману. Отвечал одним-двумя словами. Показывал абсолютно всем, что он не хотел приходить на это интервью. Я не очень согласен и не понимаю таких действий.

Мы же не очень виноваты в том, что у киевлян не идет в Лиге Европы на протяжении 4 поединков. От себя хочу сказать, что я очень себя сдерживал, комментируя поединок против "Ференцвароша". Иногда очень сильно сдерживал себя в студии. Я знаю Владимировича с другой стороны, с хорошей. А сейчас виноваты все вокруг", - сказал Кобельков.

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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 23:06
Авжеж команда м'яко кажучи не в тонусі і що її тренер повинен з усмішкою розлого розповідати... "Все у порядку! Ми падаємо!"
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Комментарии 7
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 23:06
Авжеж команда м'яко кажучи не в тонусі і що її тренер повинен з усмішкою розлого розповідати... "Все у порядку! Ми падаємо!"
Ответить
0
1
kernoooo (Perth)
28.11.2024 в 23:00
И в чем его претензия? Что тогда когда это он сказал что сейчас не понимаю
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1
0
Василь з конопель (Амстердам )
28.11.2024 в 22:29
Цього коментара з допомогою добрих людей треба відправити коментувати військові дії на передку.
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 22:49
ты из окопа пишешь?
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 22:22
утконос обиделсо?
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2
2
oleg.m.3972 (Харьков)
28.11.2024 в 22:17
Дак что ж ты от вЯликих хочешь ?
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2
2
Море23 (Одесса)
28.11.2024 в 22:16
Сашо пижон " звезда " самого динамо
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2
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