Красавец залетел. Динамо забило первый гол в текущей Лиге Европы. ВИДЕО

Киевское "Динамо" сыграло свой матч пятого тура лигового этапа Лиги Европы – уступило 1:2 чешской "Виктории". Главное достижение киевлян в этой игре – гол Владислава Кабаева.

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Он случился на пятой компенсированной к матчу минуте и получился очень красивый – издали за шиворот голкиперу.

Добавим, что "Динамо" проиграло пять из пяти матчей в этой Лиге Европы.