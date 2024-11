Счастье для МЮ. Российский голкипер Буде/Глимт привез гол уже на 1-й минуте. ВИДЕО

В матче 5-го тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимает норвежский "Буде/Глимт".

Манкунианцы открыли счет уже на 1-й минуте после дикого привоза российского кипера гостей Никиты Хайкина, чем и воспользовался Гарначо.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

????????| GOAL: GARNACHO OPENS THE SCORING FOR MANCHESTER UNITED IN THE VERY FIRST MINUTE OF THE GAME!!!



Manchester United 1-0 Bodo/Glimt



