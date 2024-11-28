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Счастье для МЮ. Российский голкипер Буде/Глимт привез гол уже на 1-й минуте. ВИДЕО
МЮ забил уже на 1-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 5-го тура
Манкунианцы открыли счет уже на 1-й минуте после дикого привоза российского кипера гостей Никиты Хайкина, чем и воспользовался Гарначо.
Напомним, что UA-Футбол
????????| GOAL: GARNACHO OPENS THE SCORING FOR MANCHESTER UNITED IN THE VERY FIRST MINUTE OF THE GAME!!!— CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2024
Manchester United 1-0 Bodo/Glimt
pic.twitter.com/jXEpairYjH
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