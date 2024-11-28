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Счастье для МЮ. Российский голкипер Буде/Глимт привез гол уже на 1-й минуте. ВИДЕО

Лига Европы

МЮ забил уже на 1-й минуте матча

Счастье для МЮ. Российский голкипер Буде/Глимт привез гол уже на 1-й минуте. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимает норвежский "Буде/Глимт".

Манкунианцы открыли счет уже на 1-й минуте после дикого привоза российского кипера гостей Никиты Хайкина, чем и воспользовался Гарначо.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Манчестер Юнайтед Будё-Глимт
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