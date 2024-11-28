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Впервые за 33 года. Манчестер Юнайтед отметился достижением
В этом же турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" отметился достижением, которое в последний раз клуб делал в 1991 году.
Английский клуб забил гол на первой минуте в Лиге Европы. Что примечательно, в последний раз "Манчестер Юнайтед" это делал также в этом турнире, но под другим названием.
"Манчестер Юнайтед" забил гол на первой минуте крупного европейского матча впервые с марта 1991 года, когда Брайан Макклер открыл счет в матче против "Монпелье" в Кубке обладателей кубков УЕФА", - написала Opta.
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Английский клуб забил в ворота "Будё/Глимта" в Лиге Европы. Отметился Гарначо на первой минуте.
К слову, это дебютный гол в еврокубках при Рубене Амориме. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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