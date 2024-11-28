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Автор первого гола Динамо в ЛЕ признался, что играл против Виктории с травмой

Лига Европы
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Из-за повреждений не вышел со старта

Автор первого гола Динамо в ЛЕ признался, что играл против Виктории с травмой

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев забил дебютный гол "бело-синих" в текущем розыгрыше Лиге Европы. Как стало известно UA-Футбол, футболист играл этот матч против "Виктории" с травмой.

Впервые за семь матчей Кабаев не вышел в стартовом составе Владислав перед поединком сообщил Александру Шовковскому, что у него микроповреждение.

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В итоге главный тренер решил не выпускать его на поле в основе. На его позиции появился Валентин Рубчинский.

Именно Рубчинского Кабаев заменил на 64 минуте. А на 90+5 Владислав забил в ворота "Виктории" красивым дальним ударом. Лично для него это третий гол в текущем сезоне.

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Следующие три поединка "Динамо" проведет в рамках УПЛ: сначала сыграет против "Колоса", а затем дважды – против "Александрии".

В Лиге Европы следующий матч будет в Испании 12 декабря. Киевляне полетят в Сан-Себастьян, где встретятся с "Реалом Сосьедад".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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