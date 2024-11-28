Кабаев – о своем голе: Залетело хорошо, но это никак не влияет на результат

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев в эксклюзивном комментарии UA-Футбол прокомментировал свой гол в ворота "Виктории" Плзень и вообщем матч против чехов.

“ – Первый гол "Динамо" в Лиге Европы в этом сезоне на Вашем счете, но он испорчен результатом. Били, навешивали? – Там было много людей, я подавал. Делал полуподачу, полуудар. Целился, не скажу что в девятку, но в дальний угол. Залетело хорошо, но это никак не влияет на результат. За этот гол никто нам не начисляет никаких баллов. Здесь просто приятно. Но вы видели мое лицо. Я никак не среагировал, не порадовался, потому что это не приносит никаких очков.

– Три матча осталось, девять очков можете набрать. Рассчитываете на попадание в топ-24? – Конечно, мы рассчитываем. Что от нас будет зависеть, мы будем делать. Даже "Реал" Мадрид не может сказать, что он выигрывает все матчи. Мне, моей команде, моему тренеру хотелось выигрывать в каждом поединке. Но такого не бывает, наверное. Многие примеры – "Манчестер Сити" вот сейчас. Где-то… не скажу, что не везет, но что-то значит мы где-то не дорабатываем. На тренировках вроде бы все получается, а вот в игре – не все. Последняя передача, последний удар… Есть над чем работать. – Когда вы вышли на поле, усилили игру при проигрышном счете. Что говорил Шовковский? – Ничего не говорил. Я сам понимал, что от меня требуется. Я знаю, что мне делать на поле. Я вышел справа, потом слева сыграл. Мы до матча разговаривали с тренером, что выйду и усилю игру. Что у меня есть – играть вперед, обыгрывать, не бояться потерять мяч – все использовать. – Вы должны быть джокером? – У меня было микроповреждение. Я сказал тренеру перед поединком, что у меня болит. А уж Шовковский решал, играть ли мне. Сказал, что он услышал и выпустил в итоге меня во втором тайме.

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– Какое сообщение хотели бы передать болельщикам, которые вас поддерживают, несмотря на результаты в Лиге Европы? – Знаете, многие пишут, несмотря на наши результаты в еврокубках. Я очень им благодарен, что поддерживают команду, когда мы наверху и когда мы где-то… не хочу это говорить, но надо констатировать факт… пасем задних. Очень им благодарен. И это для нас такой глоток свежего воздуха. А критика всегда будет. На нее нужно обращать внимание, но правильно реагировать. Поэтому благодарим всех болельщиков, что они верят в нас, а мы будем им стараться отблагодарить своей игрой”, – сказал Кабаев.

Владислав отметился третьим голом в текущем сезоне. В общей сложности он провел 11 матчей в еврокубках, 13 поединков в УПЛ и один – в Кубке Украины.

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Следующую встречу "Динамо" в Лиге Европы проведет 12 декабря против "Реала Сосьедад" в Испании.