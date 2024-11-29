ЛЕ. Мармуш продолжает тянуть Айнтрахт, Рейнджерс не замечает Ниццу, а Сосьедад одолевает Аякс

Сразу нужно оговориться о том, что главные матчи этого временного слота вынесены отчетами отдельно, здесь мы говорим обо всех противостояниях, но только не о "Манчестер Юнайтед", не о "Роме" и не об "Олимпиакосе".

Все остальные матчи Лиги Европы именно здесь, несколько предложений о них.

"Брага" (Португалия) — "Хоффенхайм" (Германия) 3:0

Голы: Брума (2), Фернандес (8), Карвалью (90+6)

Две команды, претендующие по крайней мере на попадание в топ-24 и хотят бороться за выход в 1/8 финала и накануне казалось, что немцы просто спокойно побеждают и идут в неплохой отрыв, но нет. Великолепная игра с первой и до последней минуты от хозяев поля, полная декласация соперника и в итоге теперь они опережают "Хоффенхайм" на 2 очка в турнирной таблице. Важная победа для португальцев.

"Мидтьюлланн" (Дания) — "Айнтрахт" (Германия) 1:2

Голы: Коллинз (автогол, 49) — Ларсон (7), Мармуш (57)

Кто, как не Мармуш? "Айнтрахт" в этом сезоне Лиги Европы продолжает удивлять. У них просто замечательная серия матчей и они прямо сейчас среди лидеров турнирной таблицы. Даже в матче против датчан на выезде они смогли собраться и показать класс. Победный гол, ожидаемо, на счету Омара Мармуша. Франкфуртцы среди лидеров таблицы с 13-ю очками в активе. Кроме них, столько же имеют "Лацио" и "Атлетик".

"Ницца" (Франция) — "Рейнджерс" (Шотландия) 1:4

Голы: Буанани (83) — Черны (35), Диоманде (38), Игамане (45+3, 54)

А здесь несколько неожиданно легко шотландская команда одолела своих соперников. Вообще перед игрой именно "Ницца" выглядела небольшим фаворитом, впрочем приезд "Рейнджерс" их сильно шокировал. 4 гола, на которые хозяева ответили одним в концовке. Сильно и безжалостно. "Ницца" идет второй снизу на уровне с "Динамо", а "Рейнджерс" как раз замыкает восьмерку, которая проходит в 1/8.

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Аякс" (Нидерланды) 2:0

Голы: Барренечеа (67), Кубо (85)

Ожидаемо непростой матч для обоих коллективов, но испанцы были сильнее и доказали это на поле, хотя и не сразу. Хорошие быстрые атаки от нидерландцев не нашли своего воплощения в забитые голы, зато у "Сосьедада" все получалось. После серии неудачных матчей они начинают набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице, это хороший знак.

"Славия" (Чехия) — "Фенербахче" (Турция) 1:2

Голы: Хоры (7) — Джеко (35), Эн-Несири (85)

Каким же важным был этот матч для обеих команд. Чехи рассчитывали сократить отставание и наконец подняться в зону, которая позволяет рассчитывать на евровесну, а турки делали все возможное, чтобы оторваться от дна и взлететь. Сильнее были вторые. Голы от Джеко и Эн-Несири решили судьбу противостояния, хотя именно "Славия" открыла счет.

"Твенте" (Нидерланды) — "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 0:1

Гол: Фусейни (11)

Классный матч двух равных команд и соседей по нижней части турнирной таблицы. Обычно в таких матчах все решает один гол, так здесь и произошло. В начале игры "Унион Сент-Жиллуаз" открыл счет, так до конца игры он и продержался. Теперь бельгийцы замыкают зону с топ-24 командами.

"Ференцварош" (Венгрия) — "Мальме" (Швеция) 4:1

Голы: Варга (8, 11), Кади (53), Сиссе (74) — Ботхейм (18)

Еще одни безнадежные аутсайдеры Лиги Европы в этом сезоне приехали в гости к не самому сильному, но все же мастеровитому "Ференцварошу". Все завершилось так, как того можно было ожидать. 4 гола и просто полная доминация в этом матче. Венгры не заметили шведов и благодаря этому поднимаются на 11-ю строчку.