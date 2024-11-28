Шовковский: Наш план на игру с Викторией работал до первого пропущенного гола

Главный тренер киевского "Динамо" кратко прокомментировал поединок основного этапа Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень" (1:2).

- Каков был ваш тактический план на сегодняшнюю игру?

- Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам. В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру.