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Шовковский: Наш план на игру с Викторией работал до первого пропущенного гола
Очередное поражение киевлян в Лиге Европы
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Главный тренер киевского "Динамо" кратко прокомментировал поединок основного этапа Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень" (1:2).
- Каков был ваш тактический план на сегодняшнюю игру?
- Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам. В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру.
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