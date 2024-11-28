Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лиге Европы – ноль. Гол, который похоронил надежды Динамо на очки в матче с Викторией. ВИДЕО
Второй точный удар чехов в матче
Фото - ФК Вікторія (Плзень) / автор невідомий
Киевское "Динамо" сыграло свой матч пятого тура Лиги Европы. В номинально домашнем матче киевляне уступили "Виктории" 1:2.
Именно второй гол чехов лишил киевлян очков. Его забил Шульц на 90-й минуте. Как это было - ниже в видео.
Напомним, что "Динамо" проиграло все пять матчей основного этапа Лиги Европы 2024/25.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гол-красавец Кабаева не спас. Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги
- Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн