В Лиге Европы – ноль. Гол, который похоронил надежды Динамо на очки в матче с Викторией. ВИДЕО

Киевское "Динамо" сыграло свой матч пятого тура Лиги Европы. В номинально домашнем матче киевляне уступили "Виктории" 1:2.

Именно второй гол чехов лишил киевлян очков. Его забил Шульц на 90-й минуте. Как это было - ниже в видео.

Напомним, что "Динамо" проиграло все пять матчей основного этапа Лиги Европы 2024/25.