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В Лиге Европы – ноль. Гол, который похоронил надежды Динамо на очки в матче с Викторией. ВИДЕО

Лига Европы

Второй точный удар чехов в матче

В Лиге Европы – ноль. Гол, который похоронил надежды Динамо на очки в матче с Викторией. ВИДЕО

Фото - ФК Вікторія (Плзень) / автор невідомий

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Киевское "Динамо" сыграло свой матч пятого тура Лиги Европы. В номинально домашнем матче киевляне уступили "Виктории" 1:2.

Именно второй гол чехов лишил киевлян очков. Его забил Шульц на 90-й минуте. Как это было - ниже в видео.

Напомним, что "Динамо" проиграло все пять матчей основного этапа Лиги Европы 2024/25.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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