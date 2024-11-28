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Огненный и дебютный матч Аморима. Манчестер Юнайтед – Будё/Глимт 3:2
Король запоминающихся матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим дебютирует в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Выглядит иронично, ведь со "Спортингом" португальский специалист участвовал в Лиге Чемпионов.
На первой минуте счёт открыл Гарначо. Это быстрый гол "Манчестер Юнайтед" в еврокубках с 1991 года. Норвежцы не растерялись – за 4 минуты гости вышли вперёд. При этом, гости нанесли 2 удара в створ, которые стали голевыми. В то же время, футболисты английского клуба ударили 9 раз, из них трижды в створ. В конце тайма забил Хойлунд и сравнял счёт.
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Хозяева поля продолжили доминировать во втором тайме. В начале второй гол в матче забил Хойлунд и вывел клуб из Манчестера вперёд. Всего хозяева ударили 11 раз и по воротам лишь три.
В общей таблице "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место с 9-ю очками, "Будё/Глимт" - на 17-м месте с 7-ю очками.
Лига Европы. 5-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Будё/Глимт" 3:2
Голы: Гарначо (1), Хойлунд (45, 50) – Эвьен (19), Зикернагель (23)
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