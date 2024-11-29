Лига Европы: ФКСБ с Олимпиакосом сыграли вничью. Для Яремчука все плачевно

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между "ФКСБ" и "Олимпиакосом".

В начале первого тайма гости могли реализовать свой момент, но голкипер соперников совершил сейв. На дополнительных минутах Тырновану снова спас свою команду от гола.

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После перерыва Эль-Кааби подхватил пас в штрафной площадке и ударил по воротам, но направил мяч слишком высоко. На 78-й минуте на поле вышел Роман Яремчук, который заменил Кастуласа. Но украинец покинул поле на 85' из-за травмы сустава.

В итоге матч завершился со счетом 0:0.

Лига Европы. 5-й тур

"ФКСБ" - "Олимпиакос" - 0:0

Бухарест. "Национале"

"ФКСБ": Тырновану, Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович, Шут, Эджума, Микулеску, Олару, Тенасе (Попа 83'), Бирлиджа.

"Олимпиакос": Дзолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья (Хеззе 63'), Музакитис, Каррильо (Вельде 77'), Масурас (Виллиан 63'), Кастулас (Яремчук 78'(Оливейра 85')), Родиней, Эль-Кааби.