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Лига Европы: ФКСБ с Олимпиакосом сыграли вничью. Для Яремчука все плачевно
0:0
Фото: Olympiacos FC
28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между "ФКСБ" и "Олимпиакосом".
В начале первого тайма гости могли реализовать свой момент, но голкипер соперников совершил сейв. На дополнительных минутах Тырновану снова спас свою команду от гола.
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После перерыва Эль-Кааби подхватил пас в штрафной площадке и ударил по воротам, но направил мяч слишком высоко. На 78-й минуте на поле вышел Роман Яремчук, который заменил Кастуласа. Но украинец покинул поле на 85' из-за травмы сустава.
В итоге матч завершился со счетом 0:0.
Лига Европы. 5-й тур
"ФКСБ" - "Олимпиакос" - 0:0
Бухарест. "Национале"
"ФКСБ": Тырновану, Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович, Шут, Эджума, Микулеску, Олару, Тенасе (Попа 83'), Бирлиджа.
"Олимпиакос": Дзолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья (Хеззе 63'), Музакитис, Каррильо (Вельде 77'), Масурас (Виллиан 63'), Кастулас (Яремчук 78'(Оливейра 85')), Родиней, Эль-Кааби.
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