Феерия в Лондоне с офсайдами Довбика. Лига Европы. Тоттенхэм - Рома 2:2

Центральный матч 5-го тура Лиги Европы состоялся в Лондоне, где "Тоттенхэм" принимал "Рому". Матч получился интересным, и не только потому, что в стартовом составе гостей вышел Артем Довбик.

В целом поединок смотрелся. Первый тайм прошел при некотором преимуществе хозяева, которые открыли счет уже на 5-й минуте с пенальти.

"Рома" ответила голом Н'Дике и еще одним незасчитанным голом из-за офсайда. Однако "шпоры" все-таки ушли на перерыв в лидерах после гола Джонсона.

Второй тайм также был богат на опасные моменты у обеих ворот. К примеру, "Рома" снова забила пару голов, но снова они были отменены из-за того, что именно Довбик дважды залез в офсайд. У "шпор" были свои шансы – мяч дважды попадал в каркас ворот римлян.

В итоге, римляне все-таки смогли отыграться в самой концовке матча после навала и Хуммельса, который замкнул прострел с фланга. 2:2 – хорошая и зрелищная игра, с наверное, закономерным результатом. Жаль только что Артем не забил.

"Тоттенхэм" - "Рома" 2:2

Голы: Сон Хин Мин (5, пен.), Джонсон (34) - Н'Дике (20), Хуммельс (90+1)