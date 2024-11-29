  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Динамо – фанатам клуба: Хочется поблагодарить, что поддерживаете нас где угодно и когда-либо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо – фанатам клуба: Хочется поблагодарить, что поддерживаете нас где угодно и когда-либо

Лига Европы

Несмотря на негативные результаты в еврокубках

Защитник Динамо – фанатам клуба: Хочется поблагодарить, что поддерживаете нас где угодно и когда-либо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко эксклюзивно для UA-Футбол рассказал о своих эмоциях и в целом прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Лиги Европы против "Виктории" Плзень.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“ – Эмоции после завершения игры, конечно, негативные, потому что не получили результат, который могли получить. Мне кажется, что по игре мы превосходили соперника.

Не хватило в первую очередь реализации. Мы не забивали моменты, которых было достаточно. Почему то так получается, что нам не удается забить из простой атаки. Даже элементарный гол в Лиге Европы нам не шел. Не знаю, с чем это связано. Но если брать в общем, то результат отрицательный. Потому нет больше слов.

– Поле было тяжелое, сильно прыгал мяч. Влияло такое состояние газона на вашу игру, на ваши атаки?

– Конечно, поле было не в лучшем состоянии, возможно оно повлияло где-то на нашу игру. Но все равно было достаточно моментов, чтобы реализовать их даже на таком поле. Для них и для нас поле было одинаковым. Поэтому что-либо говорить о нем нет смысла. Мы просто не забили то, что должны были.

– Надеетесь дальше бороться за плей-офф ЛЕ, или сконцентрируетесь уже на УПЛ?

– Несмотря на любой результат, мы будем бороться до конца что в УПЛ, что в Лиге Европы. Мы всегда выходим, чтобы побеждать и получать положительный результат. Потому конечно, что будем бороться.

– Какие слова хотели бы передать болельщикам, которые вас поддерживают?

– Хочется поблагодарить, что поддерживают нас где угодно и когда-либо. Поэтому искренне всем благодарю, кто нас поддерживает и будем только стараться радовать вас.

– А тем, кто хейтит?

– Хейтеры всегда будут, поэтому стараемся не обращать на них внимание”, – сказал Михавко.

Читайте такжеКабаев – о своем голе: Залетело хорошо, но это никак не влияет на результат

"Динамо" проиграло пятый матч подряд в Лиге Европы. Киевляне идут на последнем месте в турнирной таблице с нулем очков и разницей голов 1:12. До 24 места не хватает пяти очков.

Впереди киевлян в Лиге Европы ожидают два выездных матча ("Реал Сосьедад", "Галатасарай") и один номинально домашний (РФШ). Они состоятся в декабре-январе.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Динамо: В еврокубках тяжелее играть, чем в УПЛ. Соперники более агрессивны, лучше тактически готовы
yellow-arrow
Динамо потеряло даже теоретические шансы на прямой выход в 1/8-ю финала ЛЕ. На что киевляне могут претендовать в таблице бонусов?
yellow-arrow
Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков
Динамо (Киев) Виктория (Пльзень) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости