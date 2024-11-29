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Защитник Динамо – фанатам клуба: Хочется поблагодарить, что поддерживаете нас где угодно и когда-либо
Несмотря на негативные результаты в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко эксклюзивно для UA-Футбол рассказал о своих эмоциях и в целом прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Лиги Европы против "Виктории" Плзень.
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“ – Эмоции после завершения игры, конечно, негативные, потому что не получили результат, который могли получить. Мне кажется, что по игре мы превосходили соперника.
Не хватило в первую очередь реализации. Мы не забивали моменты, которых было достаточно. Почему то так получается, что нам не удается забить из простой атаки. Даже элементарный гол в Лиге Европы нам не шел. Не знаю, с чем это связано. Но если брать в общем, то результат отрицательный. Потому нет больше слов.
– Поле было тяжелое, сильно прыгал мяч. Влияло такое состояние газона на вашу игру, на ваши атаки?
– Конечно, поле было не в лучшем состоянии, возможно оно повлияло где-то на нашу игру. Но все равно было достаточно моментов, чтобы реализовать их даже на таком поле. Для них и для нас поле было одинаковым. Поэтому что-либо говорить о нем нет смысла. Мы просто не забили то, что должны были.
– Надеетесь дальше бороться за плей-офф ЛЕ, или сконцентрируетесь уже на УПЛ?
– Несмотря на любой результат, мы будем бороться до конца что в УПЛ, что в Лиге Европы. Мы всегда выходим, чтобы побеждать и получать положительный результат. Потому конечно, что будем бороться.
– Какие слова хотели бы передать болельщикам, которые вас поддерживают?
– Хочется поблагодарить, что поддерживают нас где угодно и когда-либо. Поэтому искренне всем благодарю, кто нас поддерживает и будем только стараться радовать вас.
– А тем, кто хейтит?
– Хейтеры всегда будут, поэтому стараемся не обращать на них внимание”, – сказал Михавко.
"Динамо" проиграло пятый матч подряд в Лиге Европы. Киевляне идут на последнем месте в турнирной таблице с нулем очков и разницей голов 1:12. До 24 места не хватает пяти очков.
Впереди киевлян в Лиге Европы ожидают два выездных матча ("Реал Сосьедад", "Галатасарай") и один номинально домашний (РФШ). Они состоятся в декабре-январе.
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