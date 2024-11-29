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Динамо потеряло даже теоретические шансы на прямой выход в 1/8-ю финала ЛЕ. На что киевляне могут претендовать в таблице бонусов?

Лига Европы
Обновлено

Бонусы в еврокубках большие

Динамо потеряло даже теоретические шансы на прямой выход в 1/8-ю финала ЛЕ. На что киевляне могут претендовать в таблице бонусов?

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

После пятого тура лигового этапа Лиги Европы и пятого поражения подряд, киевское "Динамо" потеряло даже теоретические шансы финишировать в топ-8 и отобраться в 1/8-ю финала турнира.

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Максимально высокая позиция, на которой теоретически еще может финишировать вице-чемпион Украины – двенадцатая. Минимальная же позиция, которая дает право на продолжение борьбы, - 24-я.

Для "Динамо" уже недоступны более десяти слотов таблицы бонусов. Максимальное количество бонусов, которое "Динамо" может получить по итогам лигового этапа турнира – 3.250 балла.

Добавим, что для донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов теоретически доступны еще все позиции турнирной таблицы и таблицы бонусов, кроме первой.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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