Полузащитник Динамо: В еврокубках тяжелее играть, чем в УПЛ. Соперники более агрессивны, лучше тактически готовы

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал поражение в поединке пятого тура Лиги Европы против "Виктории" Плзень.

“ – Игра оказалась тяжелой. Мы, конечно, недовольны результатом, потому что хотели выиграть. Так получилось, что не забили свои моменты, пропустили голы и в итоге проиграли сегодня.

– Впервые за пять матчей именно Вас выпустил Шовковский в стартовом составе. Чувствуете доверие тренера, или из-за конкуренции не всегда удается играть с первых минут?

– Да, у "Динамо" большая конкуренция, и приятно, что мне дают шанс выйти в основе. Хотелось бы больше на своей позиции играть, на которой я больше привык выступать (он – центральный полузащитник, а сегодня вышел на позиции под нападающим – прим.). Но это не проблема: если тренер сказал сыграть на другой позиции, я стараюсь выполнить эту задачу.

– Какие шансы у "Динамо" пройти дальше в Лиге Европы?

– Будем играть до конца, а там посмотрим, что получится. Если получится – то супер. А так… будем сражаться.

– Что влияет на такие результаты в Лиге Европы, ведь у УПЛ дела обстоят хорошо?

– В еврокубках более тяжелые соперники, более агрессивные, лучше тактически готовы. Нам здесь тяжелее играть, чем в чемпионате Украины. Иногда где-то не везет нам: то красная карточка, то не можем забить”, – сказал Рубчинский.