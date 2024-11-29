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Полузащитник Динамо: В еврокубках тяжелее играть, чем в УПЛ. Соперники более агрессивны, лучше тактически готовы

Лига Европы

Киевляне снова потерпели неудачу

Полузащитник Динамо: В еврокубках тяжелее играть, чем в УПЛ. Соперники более агрессивны, лучше тактически готовы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал поражение в поединке пятого тура Лиги Европы против "Виктории" Плзень.

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“ – Игра оказалась тяжелой. Мы, конечно, недовольны результатом, потому что хотели выиграть. Так получилось, что не забили свои моменты, пропустили голы и в итоге проиграли сегодня.

– Впервые за пять матчей именно Вас выпустил Шовковский в стартовом составе. Чувствуете доверие тренера, или из-за конкуренции не всегда удается играть с первых минут?

– Да, у "Динамо" большая конкуренция, и приятно, что мне дают шанс выйти в основе. Хотелось бы больше на своей позиции играть, на которой я больше привык выступать (он – центральный полузащитник, а сегодня вышел на позиции под нападающим – прим.). Но это не проблема: если тренер сказал сыграть на другой позиции, я стараюсь выполнить эту задачу.

– Какие шансы у "Динамо" пройти дальше в Лиге Европы?

– Будем играть до конца, а там посмотрим, что получится. Если получится – то супер. А так… будем сражаться.

– Что влияет на такие результаты в Лиге Европы, ведь у УПЛ дела обстоят хорошо?

– В еврокубках более тяжелые соперники, более агрессивные, лучше тактически готовы. Нам здесь тяжелее играть, чем в чемпионате Украины. Иногда где-то не везет нам: то красная карточка, то не можем забить”, – сказал Рубчинский.

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Валентин третий раз за восемь последних матчей "Динамо" появился в стартовом составе киевлян. Дважды это было в матчах Лиги Европы. В общей сложности на его счету три гола и две желтые карточки в 15 матчах за "бело-синих" во всех турнирах текущего сезона.

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Динамо (Киев) Виктория (Пльзень) Валентин Рубчинский
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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vlapa (Киев)
29.11.2024 в 01:06
Зрозуміло. З інтерв"ю виходить, шо футболістів багато, конкуренція, грають кращі, грають тяжко, програють бо суперник краще грає, і не паряться з резутатом, вийдуть то й вийдуть, ні - то й ні, але боротися будуть
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Комментарии 1
vlapa (Киев)
29.11.2024 в 01:06
Зрозуміло. З інтерв"ю виходить, шо футболістів багато, конкуренція, грають кращі, грають тяжко, програють бо суперник краще грає, і не паряться з резутатом, вийдуть то й вийдуть, ні - то й ні, але боротися будуть
Ответить
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