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Яремчук с окровавленным лицом. FCSB - Олимпиакос 0:0. Видеообзор
FCSB - Олимпиакос ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.11.2024 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч Лиги Европы не был богатым на события, не поразил результативностью. Но для нас он интересен, потому что на поле появился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Однако все для него закончилось плачевно – Роман получил травму и преждевременно закончил матч.
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Уходил с поля Яремчук с окровавленным лицом.
Как это было – смотрите в видеообзоре.
Лига Европы. Пятый тур
FCSB – "Олимпиакос" 0:0
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Источник:https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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