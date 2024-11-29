Яремчук с окровавленным лицом. FCSB - Олимпиакос 0:0. Видеообзор

Этот матч Лиги Европы не был богатым на события, не поразил результативностью. Но для нас он интересен, потому что на поле появился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Однако все для него закончилось плачевно – Роман получил травму и преждевременно закончил матч.

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Уходил с поля Яремчук с окровавленным лицом.

Как это было – смотрите в видеообзоре.

Лига Европы. Пятый тур

FCSB – "Олимпиакос" 0:0