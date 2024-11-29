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Довбик забивал, но есть нюанс. Тоттенхэм - Рома 2:2. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм - Рома ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.11.2024 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-матч на уровне Лиги Европы. Это команды, которые не были бы лишними и в Лиге чемпионов. Пикантности противостоянию добавил тот факт, что в нем на стороне итальянской команды участвовал украинский форвард Артём Довбик.
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Он даже забивал, но из офсайда. Однако у его партнеров и соперников были легитимные голы. Все они – в видеообзоре.
Лига Европы. Пятый тур
"Тоттенхэм" – "Рома" 2:2
Голы: Сон Хин Мин (5, пен.), Джонсон (34) - Н'Дике (20), Хуммельс (90+1)
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