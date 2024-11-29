"Западночешская лавина игнорирует киевлян". Динамо – Виктория. Обзор послематчевой чешской прессы

Есть первый гол! Есть первый гол киевского "Динамо" в Лиге Европы этого сезона! На этом хорошие новости заканчиваются. Вслед за "Шахтером", киевляне также проиграли свой еврокубковый матч на этой неделе, но получилось это куда печальнее и бесперспективнее.

Команда Александра Шовковского продемонстрировала неплохой футбол в первом тайме, но посыпалась после того, как их первый гол был отменен из-за офсайда. Дальше просто коллапс. Мы на эту игру без грусти взглянуть не можем, на результат также. Хотя все прекрасно знают, кто за этим противостоянием наблюдал с противоположными эмоциями. Да, чехи и чешские журналисты. В этом материале мы разберемся, что именно увидели наши коллеги в данном матче, кого и что они выделяют и какие итоги этому могут подвести.

"Пльзень остается непобедимой в Лиге Европы. Дуэль с киевским Динамо решил Шульц", — это заголовок от издания Sport.cz. Конечно, они отмечают великолепную форму "Виктории" и пишут, что в этом сезоне они еще не проигрывали, а вообще прямо сейчас команда продолжает серию из 25 матчей без поражений подряд, как в чемпионате, так и в еврокубках.

Вот, что они пишут о самом матче и о "Динамо" в частности: "Учитывая тот факт, что у киевлян был ноль в графе "очки", мы все ожидали активных действий в атаке. В принципе, ожидания были оправданы, небольшая кучка болельщиков на стадионе в Гамбурге точно не скучала".

Далее идет описание опасных моментов и они не забывают о моментах, которые создавались именно хозяевами поля. Вот только в статье назвали Буяльского Валентином. Надеемся, что Виталий не очень обижается на чешских журналистов за это. "Игра шла до первого забитого, который назревал и, казалось, может залететь в любые ворота. На 50-й минуте именно динамовцы открыли счет, но их преждевременное празднование испортил арбитр, который после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и отменил гол. После этого Виктория сразу же открыла счет, уже легитимно. И это все при том, что команда снова начала матч без главного форварда Принса Аду, который находится в Гане и пытается оформить разрешение на работу в Чехии".

Ну а подытоживая концовку игры, они написали, что Динамо очевидно бросилось в атаку отыграть отставание в счете, но взамен пропустили и второй. А гол от Кабаева в концовке уже никак не повлиял на результат. На этом все.

"Виктория приближается к плей-офф, голами отметились Выдра и Шульц", — с таким заголовком вышло издание iDnes.cz. Так же, как и их коллеги из прошлого издания, они подсчитывают баллы, которых теперь у "Пльзени" аж 9, чего, если верить подсчетам, должно хватить для выхода в раунд плей-офф.

В материале также говорится об очень малом количестве болельщиков на большом стадионе в Гамбурге, но для нас это уже скорее неприятная традиция, на которую мы не обращаем внимания, там же это бросается в глаза и чехи это отмечают. Также был комментарий о плохом состоянии поля после дождя.

Отмечая важнейший момент в этой встрече, автор пишет, что вся магия произошла именно после отмененного гола "Динамо" на 50-й минуте: "Именно отмененный гол от киевлян из-за офсайда как будто открыл глаза всей команде и они действительно разгорелись, как в прямом, так и переносном смысле (...) Даже после того, как гости вышли вперед, ситуация оставалась опасной, команда Шовковского нашла свои аргументы и держала под давлением Викторию, на помощь пришел второй гол, который убил всю интригу".

Также в конце они упомянули, что украинские команды понемногу становятся удобными для "Пльзени", поскольку в квалификационном раунде летом они уже обыгрывали криворожский "Кривбасс".

Интересный заголовок получился у Йонаша Бартоша, который писал материал для издания iSport.cz: "Западночешская лавина! Выдра, который наконец-то ожил и невероятный крик в комментаторской кабинке". Вот кто точно не скрывает эмоций в описании этого матча.

"Еврокубки и Пльзень: это сочетание в этом сезоне стало особенно вкусным", - пишет автор статьи. "Виктория продолжает свою бешеную серию из 25 матчей подряд без поражений, они продолжают свою уверенную серию матчей в Лиге Европы под руководством фантастического Мирослава Кубека".

Интересно, что здесь также отмечают момент с незасчитанным голом "Динамо" как ключевой, который изменил все. "Да, именно с того все началось, какую же реакцию показали игроки Пльзени на такую пощечину". Жаль только, что среди такого эмоционального рассказа журналисту не нашлось что сказать собственно о сопернике, ничего о "Динамо", только восхищение "Викторией", но точно не нам его за это осуждать. Хотя нет, несколько слов о чем-то, кроме победы, у него были: "Из-за пустого стадиона это ощущалось не как волшебная еврокубковая ночь, а скорее как очередной выезд на работу. Если бы при нормальных обстоятельствах киевляне играли на своем домашнем стадионе, который вмещает 70 тысяч болельщиков, то впечатления были бы совсем другие". Трудно не согласиться.

Как-то сухо и неинтересно назвали свою статью на сайте Česke Noviny: "Пльзень побеждает киевское Динамо и приближается к плей-офф Лиги Европы". Далее идет просто детальное описание момента за моментом, кто и на какой минуте как пробивал по воротам и как Бущан с Едличкой спасали свои команды. Но также отметим, что там вспоминают все моменты, включая те, что были у команды Шовковского, как у того же Бражка или Вивчаренко.

Хотелось увидеть куда более детального разбора о том, а что собственно там думают об игре "Динамо", однако этого не было. Зато стоит отметить, что практически в каждом издании было упоминание о том, почему именно матч проходил в Гамбурге, журналисты лишний раз напомнили своим читателям о российском вторжении и войне, которая все еще продолжается. С другой стороны, интересно и то, что никто не хотел упомянуть о реальной позиция "Динамо" в таблице, что киевляне еще не играли даже вничью в этом сезоне Лиги Европы, поэтому сила этой команды, к сожалению, поддается сомнению. Нет, все были заняты именно смакованием факта победы. Но, как и ранее мы говорили, точно не нам их за это осуждать.

Вот так наши чешские коллеги увидели эту игру. Много эмоций, много фактов о классной серии без поражений "Виктории" и попытки высчитать свой проход в раунд плей-офф. Хотели бы и мы таким заниматься. Зато мы все еще ожидаем хотя бы первого зачетного балла от "Динамо". Возможно, в следующем матче?