Шовковский: Начали игру не очень уверенно. Гол, который не засчитали, психологически повлиял. Индивидуальное мастерство не на лучшем уровне

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча основного этапа Лиги Европы против "Виктории" Пльзень (1:2).

“Я думаю, что на таком уровне индивидуальное мастерство имеет большое значение. Я не могу упрекнуть своих игроков в нежелании. Они стремились, старались, но индивидуальное мастерство как в завершении, так и в обороне сказывается. Кабаева я не мог выпустить, потому что имел определенные проблемы, и мне нужно было его поберечь”.

“Мы начали игру не очень уверенно. Потом у нас были хорошие моменты для завершения. Опять же, в начале второго тайма почему-то была неуверенность. А гол, который не засчитали, возможно психологически повлиял на команду. Ну а дальше уже игра шла. Пытались, стремились, давили, были моменты, но индивидуальное мастерство, повторюсь, не на лучшем уровне”, – сказал Шовковский в эфире MEGOGO.