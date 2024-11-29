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Шовковский: Начали игру не очень уверенно. Гол, который не засчитали, психологически повлиял. Индивидуальное мастерство не на лучшем уровне
Наставник киевлян – об очередном поражении на турнире
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча основного этапа Лиги Европы против "Виктории" Пльзень (1:2).
“Я думаю, что на таком уровне индивидуальное мастерство имеет большое значение. Я не могу упрекнуть своих игроков в нежелании. Они стремились, старались, но индивидуальное мастерство как в завершении, так и в обороне сказывается. Кабаева я не мог выпустить, потому что имел определенные проблемы, и мне нужно было его поберечь”.
“Мы начали игру не очень уверенно. Потом у нас были хорошие моменты для завершения. Опять же, в начале второго тайма почему-то была неуверенность. А гол, который не засчитали, возможно психологически повлиял на команду. Ну а дальше уже игра шла. Пытались, стремились, давили, были моменты, но индивидуальное мастерство, повторюсь, не на лучшем уровне”, – сказал Шовковский в эфире MEGOGO.
Киевляне запирают таблицу ЛЕ.
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