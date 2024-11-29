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Восьмой раз в истории еврокубков украинская команда проиграла 5 матчей подряд

Лига Европы
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Динамо в этом списке монополист

Восьмой раз в истории еврокубков украинская команда проиграла 5 матчей подряд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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В 5-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Шовковского уступили "Виктории" (Пльзень). Столичный клуб проиграл в пятый раз подряд. Ранее подобное происходило с нашими командами на международной арене 8 раз. В пяти случаях упомянутые серии касались именно выступлений киевского коллектива.

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в евротурнирах

  • "Кривбасс" – 8 (16.09.1999 – …);
  • "Динамо" – 6 (19.09.2007 – 12.12.2007);
  • "Металлист" – 6 (18.09.2014 – 11.12.2014);
  • "Динамо" – 6 (17.08.2022 – 13.10.2022);

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  • "Динамо" – 5 (28.09.1994 – 07.12.1994);
  • "Динамо" – 5 (29.09.2021 – 08.12.2021);
  • "Динамо" – 5 (25.09.2024 – …);
  • "Заря" – 5 (03.12.2020 – 30.09.2021).

12 декабря киевляне попытаются завершить неудачную серию во встрече против "Реал Сосьедад", которая состоится в Сан-Себастьяне.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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