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Восьмой раз в истории еврокубков украинская команда проиграла 5 матчей подряд
Динамо в этом списке монополист
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В 5-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Шовковского уступили "Виктории" (Пльзень). Столичный клуб проиграл в пятый раз подряд. Ранее подобное происходило с нашими командами на международной арене 8 раз. В пяти случаях упомянутые серии касались именно выступлений киевского коллектива.
Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в евротурнирах
- "Кривбасс" – 8 (16.09.1999 – …);
- "Динамо" – 6 (19.09.2007 – 12.12.2007);
- "Металлист" – 6 (18.09.2014 – 11.12.2014);
- "Динамо" – 6 (17.08.2022 – 13.10.2022);
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- "Динамо" – 5 (28.09.1994 – 07.12.1994);
- "Динамо" – 5 (29.09.2021 – 08.12.2021);
- "Динамо" – 5 (25.09.2024 – …);
- "Заря" – 5 (03.12.2020 – 30.09.2021).
12 декабря киевляне попытаются завершить неудачную серию во встрече против "Реал Сосьедад", которая состоится в Сан-Себастьяне.
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