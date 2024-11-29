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Кубо приносит победу баскам в равной игре. Реал Сосьедад – Аякс 2:0. Обзор матча и видео голов
Королевский клуб реализовал свои возможности
Фото - Marca
В первом тайме хозяева ни разу не попали в створ. Амстердамская команда нанесла 8 ударов до перерыва, но с точностью также были проблемы. Во второй половине поединка Такефуса Кубо изменил ход событий, оформив гол+пас.
Баски поднимаются на 16-ю позицию (7 очков) и в следующей игре будут принимать "Динамо" (Киев). Нидерландский гранд занимает 6-е место (10 баллов). 12 декабря коллектив будет ждать дома "Лацио".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы
Сан-Себастьян. Reale Arena
Голы: Барренечеа, 67, Кубо, 85
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