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Кубо приносит победу баскам в равной игре. Реал Сосьедад – Аякс 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Королевский клуб реализовал свои возможности

Кубо приносит победу баскам в равной игре. Реал Сосьедад – Аякс 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Marca

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В первом тайме хозяева ни разу не попали в створ. Амстердамская команда нанесла 8 ударов до перерыва, но с точностью также были проблемы. Во второй половине поединка Такефуса Кубо изменил ход событий, оформив гол+пас.

Баски поднимаются на 16-ю позицию (7 очков) и в следующей игре будут принимать "Динамо" (Киев). Нидерландский гранд занимает 6-е место (10 баллов). 12 декабря коллектив будет ждать дома "Лацио".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы

Сан-Себастьян. Reale Arena

Реал Сосьедад – Аякс 2:0

Голы: Барренечеа, 67, Кубо, 85

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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