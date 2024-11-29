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Динамо не побеждает в групповом/общем этапе еврокубков 1172 дня

Лига Европы
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Неудачная серия продолжается

Динамо не побеждает в групповом/общем этапе еврокубков 1172 дня

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В матче 5-го тура основной стадии Лиги Европы подопечные Шовковского уступили чешской "Виктории" (1:2). Таким образом, столичный коллектив не может победить в групповом/общем этапе соревнований УЕФА уже 1172 дня.

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Серия началась 14 сентября 2021 года, когда в дебюте основного раунда Лиги чемпионов киевляне принимали "Бенфику" (0:0). С тех пор украинский клуб сыграл 17 поединков в групповом/общем этапе ЛЧ и ЛЕ, потерпев 15 поражений.

Последний раз "Динамо" побеждало на аналогичной стадии 8 декабря 2020 года в Лиге чемпионов ("Ференцварош", 1:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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