Аморим – о дебюте на Олд Траффорд: Я чувствовал себя дома – это нечто особенное. Запомню это до конца карьеры

Английская команда обыграла "Буде/Глимт" со счетом 3:2 в 5 туре общего этапа Лиги Европы.

“Я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В конце была путаница, когда мы пытались сыграть на удержание, но ребята проделали отличную работу. Они бежали, прессинговали, пытались сделать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили!

Половина стадиона меня не знает, я приехал из Португалии и еще ничего не сделал для этого клуба. Но то, что благодаря им я чувствовал себя дома – это нечто особенное. Я запомню это до конца карьеры".