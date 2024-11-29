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Аморим – о дебюте на Олд Траффорд: Я чувствовал себя дома – это нечто особенное. Запомню это до конца карьеры
Рубен прокомментировал первую победу во главе Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская команда обыграла "Буде/Глимт" со счетом 3:2 в 5 туре общего этапа Лиги Европы.
“Я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В конце была путаница, когда мы пытались сыграть на удержание, но ребята проделали отличную работу. Они бежали, прессинговали, пытались сделать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили!
Половина стадиона меня не знает, я приехал из Португалии и еще ничего не сделал для этого клуба. Но то, что благодаря им я чувствовал себя дома – это нечто особенное. Я запомню это до конца карьеры".
"Мы хорошо начали, но потом пропустили два гола после двух контратак. Мне нравится, как игроки пытались играть в нашем стиле. В прошлом у нас были проблемы с тем, что мы слишком часто отдавали мяч – нужно стараться его удерживать. Игроки пытаются, и я думаю, мы заслужили победу”, – сказал главный тренер “красных дьяволов”.
МЮ поднялся на 12-ю позицию (9 очков).
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