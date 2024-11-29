Тренер Виктории рассказал, за счет чего удалось обыграть Динамо

Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

— Это следующий великий европейский вечер "Виктории"?

— Определенно да, потому что мы обыграли сильную команду. Особенно в конце матча она показала свою огромную силу.

Нашей целью было разрушить игровую структуру соперника с помощью высокого прессинга и атак. "Динамо" — очень хорошая в комбинационном плане команда, и именно их комбинационность мы хотели предотвратить. Думаю, что мы хорошо справились с этим в первом тайме. Соперник тоже создал свои моменты, но мы были эффективны во втором тайме.

— В чем сила "Виктории" на европейской арене?

— Это связано с нашим развитием. Мы начинали с Лиги конференций, сейчас выступаем в Лиге Европы. Команда доказывает свою силу, развивается ментально и, прежде всего, набирается опыта. Эта команда научилась играть на европейской арене. При этом мы верим в себя, и это нас действительно подталкивает вперед.

— Матей Выдра забил красивый гол. Что вы думаете о его игре?

— Он в отличной форме. Матей также забил красивый гол в Либереце, у него качественная игра и свои качества, которые постоянно доказывает на тренировках, он воплощает в матчах.

— В чем вы видите лучшие качества в своей команде?

— Наша сила — в хорошей командной работе и организованности. Наши действия превосходны с точки зрения слаженности и четкости выполнения тактического плана. В этом наша сила. Командная работа — отличительная черта чешского футбола, - резюмировал наставник.