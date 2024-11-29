  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Виктории рассказал, за счет чего удалось обыграть Динамо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Виктории рассказал, за счет чего удалось обыграть Динамо

Лига Европы

Мирослав Коубек подвел итоги поединка 5-го тура Лиги Европы

Тренер Виктории рассказал, за счет чего удалось обыграть Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Читайте такжеЛига Европы. Динамо – Виктория Пльзень 1:2. Снова за рыбу деньги

— Это следующий великий европейский вечер "Виктории"?

— Определенно да, потому что мы обыграли сильную команду. Особенно в конце матча она показала свою огромную силу.

Нашей целью было разрушить игровую структуру соперника с помощью высокого прессинга и атак. "Динамо" — очень хорошая в комбинационном плане команда, и именно их комбинационность мы хотели предотвратить. Думаю, что мы хорошо справились с этим в первом тайме. Соперник тоже создал свои моменты, но мы были эффективны во втором тайме.

Читайте такжеШовковский: Начали игру не очень уверенно. Гол, который не засчитали, психологически повлиял. Индивидуальное мастерство не на лучшем уровне

— В чем сила "Виктории" на европейской арене?

— Это связано с нашим развитием. Мы начинали с Лиги конференций, сейчас выступаем в Лиге Европы. Команда доказывает свою силу, развивается ментально и, прежде всего, набирается опыта. Эта команда научилась играть на европейской арене. При этом мы верим в себя, и это нас действительно подталкивает вперед.

— Матей Выдра забил красивый гол. Что вы думаете о его игре?

— Он в отличной форме. Матей также забил красивый гол в Либереце, у него качественная игра и свои качества, которые постоянно доказывает на тренировках, он воплощает в матчах.

Читайте также"Западночешская лавина игнорирует киевлян". Динамо – Виктория. Обзор послематчевой чешской прессы

— В чем вы видите лучшие качества в своей команде?

— Наша сила — в хорошей командной работе и организованности. Наши действия превосходны с точки зрения слаженности и четкости выполнения тактического плана. В этом наша сила. Командная работа — отличительная черта чешского футбола, - резюмировал наставник.

По теме
yellow-arrow
Марко Барони пожаловался на судейство, которое повлияло на результат матча между Лацио и Лудогорцем
yellow-arrow
Анге Постекоглу сожалеет, что его команда не решила судьбу матча с Ромой еще в первом тайме
yellow-arrow
Аморим – о дебюте на Олд Траффорд: Я чувствовал себя дома – это нечто особенное. Запомню это до конца карьеры
Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости