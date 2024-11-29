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Тренер Виктории рассказал, за счет чего удалось обыграть Динамо
Мирослав Коубек подвел итоги поединка 5-го тура Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.
— Это следующий великий европейский вечер "Виктории"?
— Определенно да, потому что мы обыграли сильную команду. Особенно в конце матча она показала свою огромную силу.
Нашей целью было разрушить игровую структуру соперника с помощью высокого прессинга и атак. "Динамо" — очень хорошая в комбинационном плане команда, и именно их комбинационность мы хотели предотвратить. Думаю, что мы хорошо справились с этим в первом тайме. Соперник тоже создал свои моменты, но мы были эффективны во втором тайме.
— В чем сила "Виктории" на европейской арене?
— Это связано с нашим развитием. Мы начинали с Лиги конференций, сейчас выступаем в Лиге Европы. Команда доказывает свою силу, развивается ментально и, прежде всего, набирается опыта. Эта команда научилась играть на европейской арене. При этом мы верим в себя, и это нас действительно подталкивает вперед.
— Матей Выдра забил красивый гол. Что вы думаете о его игре?
— Он в отличной форме. Матей также забил красивый гол в Либереце, у него качественная игра и свои качества, которые постоянно доказывает на тренировках, он воплощает в матчах.
— В чем вы видите лучшие качества в своей команде?
— Наша сила — в хорошей командной работе и организованности. Наши действия превосходны с точки зрения слаженности и четкости выполнения тактического плана. В этом наша сила. Командная работа — отличительная черта чешского футбола, - резюмировал наставник.
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