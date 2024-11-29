Анге Постекоглу сожалеет, что его команда не решила судьбу матча с Ромой еще в первом тайме

Вчера "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ромой" со счетом 2:2. "Шпоры" были очень близки к очередной победе, однако на последних минутах встречи пропустили гол от Матса Хуммельса. После игры тренер лондонцев Анге Постекоглу не скрывал своего разочарования от потерянных трех очков.

"Мы должны были закончить игру намного раньше. Надо было забивать еще в первом тайме, имея такие шансы. При счете 2:1 ты всегда держишь соперника в игре, а они бросают людей вперед, поэтому разочаровывает то, что мы не смогли доиграть матч до конца. В конце концов, мы все еще в приличном положении. Сейчас мы достаточно тонкие с точки зрения глубины команды. Сегодня вечером у нас было четверо детей на скамейке запасных, поэтому мы даже не смогли заполнить квоту. Это то, что есть, мы имеем дело с этим уже довольно долго, и я все еще считаю, что у нас, безусловно, было достаточно игры и достаточно четких шансов, чтобы выиграть игру. Ты пытаешься выиграть каждую игру, которую можешь, и видишь, куда это тебя приведет. Думаю, после следующего раунда все станет понятнее, но, насколько я понимаю, ситуация достаточно напряженная. Это то, чего вы ожидаете", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что после пяти туров "Тоттенхэм" с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги Европы.