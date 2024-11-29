Марко Барони пожаловался на судейство, которое повлияло на результат матча между Лацио и Лудогорцем

Вчера римские "орлы" на своем поле сыграли в нулевую ничью против "Лудогорца" и не сумели одержать пятую победу подряд на этом турнире. Кроме нереализованных моментов (перекладина от Гендузи), "Лацио" также предполагал, что их ждет пенальти, когда система VAR вызвала хорватского арбитра Дуэ Струкана к монитору для просмотра фола Эрика Маркуса на Густаве Исаксене, но судья оставил свое первоначальное решение без изменений. Тренер римлян Марко Барони после игры пожаловался на качество судейства этом матча.

"Когда команда постоянно атакует и получает шесть желтых карточек к двум, плюс этот инцидент [фол на Исаксене], который говорит сам за себя, что я могу сказать о рефери? Я, конечно, не подошел поздравить его с работой арбитра. Судья такого уровня должен иметь определенный спортивный дух, но сегодня этого не было. Нам горько и обидно, что мы получили лишь одно очко после хорошей игры. Никому не легко играть против команды, которая приехала сюда только защищаться, чтобы сыграть вничью. У них не было пространства в середине поля, шесть защитников и три полузащитника, а мы, в свою очередь, не достаточно быстро двигали мяч в первом тайме.Я не хочу критиковать "Лудогорец", потому что я видел несколько хороших выступлений от них, но сегодня они просто не играли в футбол. Это их прерогатива, мы должны были играть лучше. Мне больше нравится, что моя команда была расстроена после финального свистка, потому что это свидетельствует о том, что мы хотели победить, а ничья была болезненной", - цитирует слова Барони Tutto Mercato.

Добавим, что после пяти туров "Лацио" с 13 очками занимает первое место в Лиге Европы, опережая по дополнительным показателям "Атлетик" и "Айнтрахт".