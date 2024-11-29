"Держали хороший темп". Федорчук оценил игру Динамо в матче с Викторией

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал поражение киевского "Динамо" от чешской "Виктории" (1:2) в матче 5-го тура Лиги Европы.

- Мелкими шагами, но "Динамо" улучшает свою игру. Есть прогресс, однако на двух ключевых позициях тренерскому штабу киевлян надо менять ситуацию. Я имею в виду атакующее звено, ну и конечно центр защиты. В обороне, именно на центральном участке в этот вечер изрядно наварили Михавко с Биловаром. Считаю, что оба пропущенных мяча на их совести. Две грубые ошибки, и в результате 0:2 по ходу, что сделало невозможным даже ничью.

- То есть, несмотря на это, вы в целом оптимистично воспринимаете футбол в исполнении "бело-синих"?

- Безусловно, потому что динамика развития команды вполне положительная. Да, итоговый результат огорчил, но на протяжении двух таймов "Динамо" держало хороший темп, хорошо действовали Шапаренко с Буяльским, великолепно вышел на замену Кабаев. Единственное, что беспокоило, и что было заметно, - при этой новой схеме в три центральные защитники Попов и Михавко забывали о нюансах такой игры и часто слишком близко располагались друг к другу, не перекрывая более широкие участки обороны.

- Без разочарований, наверное, тоже не обошлось...

- Да. Разочаровали фланговые игроки - Вивчаренко, и особенно Караваев. Схема в три центрбека предполагает большую свободу именно для крайних защитников, и более активные их действия впереди. Однако, Вивчаренко редко шел в атаку, а Караваев вообще провел этот поединок очень пассивно.

- Что скажете о заменах Александра Шовковского?

- Было очевидно, что Ванат фактически не попал в эту игру. Его раньше нужно было менять. Когда на поле появился Герреро, атакующие действия киевлян стали значительно острее. Я уже говорил, что хорошо поймал ритм этой игры Кабаев, который к тому же и забил. Он сейчас находится в хорошей форме. Удивил Бражко. Что-то с ним не так - то ли повреждение какое-то было, то ли просто не в тонусе. Но это не тот Бражко, который был на старте сезона.

- "Виктория", как показалось, забивала просто, в отличие от "Динамо"...

- Большинство европейских клубов имеет свой почерк. Вот и у "Виктории" есть своя фишка - длинные передачи вперед, обработка, выигрыш позиции, удар, гол. Вот и все... Все гениальное - просто! А "Динамо" действует слишком сложно - через целую группу полузащитников, с обязательными многочисленными передачами... Соперник, конечно, успевает все это просчитать и перекрыть.

Но большинство голов на таком уровне забивается после быстрых атак. Вот "Динамо", например, владело мячом больше, чем чехи. И что это дало? Все эти поперечные и лишние передачи... Как показывает практика, с успешным результатом это никак не связано.

- Офсайд в моменте, когда "Динамо" вроде бы открыло счет, был?

- К сожалению, был. Вивчаренко, насколько я верно увидел, помешал пробить Шапаренко, который не был в офсайде. А вот Вивчаренко уже оказался в положении вне игры. Даже, несмотря на этот эпизод, я постоянно ловил себя на мысли, что "Виктория" может добавить в любой момент, что чехи действуют просто, но эффективно, - считает Федорчук.