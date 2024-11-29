Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Держали хороший темп". Федорчук оценил игру Динамо в матче с Викторией
Киевляне уступили чешской команде со счетом 1:2
Фото: ФК Динамо Київ
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал поражение киевского "Динамо" от чешской "Виктории" (1:2) в матче 5-го тура Лиги Европы.
- Мелкими шагами, но "Динамо" улучшает свою игру. Есть прогресс, однако на двух ключевых позициях тренерскому штабу киевлян надо менять ситуацию. Я имею в виду атакующее звено, ну и конечно центр защиты. В обороне, именно на центральном участке в этот вечер изрядно наварили Михавко с Биловаром. Считаю, что оба пропущенных мяча на их совести. Две грубые ошибки, и в результате 0:2 по ходу, что сделало невозможным даже ничью.
- То есть, несмотря на это, вы в целом оптимистично воспринимаете футбол в исполнении "бело-синих"?
- Безусловно, потому что динамика развития команды вполне положительная. Да, итоговый результат огорчил, но на протяжении двух таймов "Динамо" держало хороший темп, хорошо действовали Шапаренко с Буяльским, великолепно вышел на замену Кабаев. Единственное, что беспокоило, и что было заметно, - при этой новой схеме в три центральные защитники Попов и Михавко забывали о нюансах такой игры и часто слишком близко располагались друг к другу, не перекрывая более широкие участки обороны.
- Без разочарований, наверное, тоже не обошлось...
- Да. Разочаровали фланговые игроки - Вивчаренко, и особенно Караваев. Схема в три центрбека предполагает большую свободу именно для крайних защитников, и более активные их действия впереди. Однако, Вивчаренко редко шел в атаку, а Караваев вообще провел этот поединок очень пассивно.
- Что скажете о заменах Александра Шовковского?
- Было очевидно, что Ванат фактически не попал в эту игру. Его раньше нужно было менять. Когда на поле появился Герреро, атакующие действия киевлян стали значительно острее. Я уже говорил, что хорошо поймал ритм этой игры Кабаев, который к тому же и забил. Он сейчас находится в хорошей форме. Удивил Бражко. Что-то с ним не так - то ли повреждение какое-то было, то ли просто не в тонусе. Но это не тот Бражко, который был на старте сезона.
- "Виктория", как показалось, забивала просто, в отличие от "Динамо"...
- Большинство европейских клубов имеет свой почерк. Вот и у "Виктории" есть своя фишка - длинные передачи вперед, обработка, выигрыш позиции, удар, гол. Вот и все... Все гениальное - просто! А "Динамо" действует слишком сложно - через целую группу полузащитников, с обязательными многочисленными передачами... Соперник, конечно, успевает все это просчитать и перекрыть.
Но большинство голов на таком уровне забивается после быстрых атак. Вот "Динамо", например, владело мячом больше, чем чехи. И что это дало? Все эти поперечные и лишние передачи... Как показывает практика, с успешным результатом это никак не связано.
- Офсайд в моменте, когда "Динамо" вроде бы открыло счет, был?
- К сожалению, был. Вивчаренко, насколько я верно увидел, помешал пробить Шапаренко, который не был в офсайде. А вот Вивчаренко уже оказался в положении вне игры. Даже, несмотря на этот эпизод, я постоянно ловил себя на мысли, что "Виктория" может добавить в любой момент, что чехи действуют просто, но эффективно, - считает Федорчук.
Популярное сейчас
- Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
- Довбик забивал, но есть нюанс. Тоттенхэм - Рома 2:2. Обзор матча и видео голов
- Феерия в Лондоне с офсайдами Довбика. Лига Европы. Тоттенхэм - Рома 2:2
- Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на прямой выход в 1/8-ю финала ЛЕ. На что киевляне могут претендовать в таблице бонусов?
Комментарии 1