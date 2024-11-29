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Дубль Микаутадзе помог одержать победу французам в Баку. Карабах – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов

Лига Европы

Хозяева также могут жаловаться на невезение в реализации

Дубль Микаутадзе помог одержать победу французам в Баку. Карабах – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме "Лион" быстро открыл счет благодаря точному удару с близкого расстояния от Микаутадзе. "Карабах" имел несколько возможностей, чтобы выровнять ситуацию до перерыва, однако то штанга, то перекладина спасали ворота Лукаса Перри от пропущенного гола.

Во второй половине игры с 63-й по 80-ю минуту гости положили на лопатки хозяев, где отличились Толиссо, Малик Фофана и дубль на свой счет записал Микаутадзе. Уже в конце встречи "Карабах" заработал пенальти, который реализовал Жуниньо, а на большее уже не хватило времени. "Лион" теперь поднялся на седьмую позицию в Лиге Европы, имея в своем активе 10 очков, а "Карабах" с 3 пунктами находится на 32-м месте.

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы 5-го тура Лиги Европы

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Карабах - Лион 1:4

Голы: Жуниньо 88 (пенальти) - Микаутадзе 15, 80, Толиссо 63, Фофана 68

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Лион Карабах (Агдам)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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