  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заховайло: Первый тайм показал, что Шовковский правильно прочитал слабости чехов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заховайло: Первый тайм показал, что Шовковский правильно прочитал слабости чехов

Лига Европы

Известный специалист - о поражении "Динамо" от "Виктории"

Заховайло: Первый тайм показал, что Шовковский правильно прочитал слабости чехов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло высказался относительно поражения киевского "Динамо" от чешской "Виктории" (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

"Постараюсь без эмоций…. Накануне игры, общался с чешскими специалистами, которые имеют прямое отношение к "Виктории". Чехи очень сильно опасались контригры "Динамо". Они очень хорошо знали свои слабые стороны. Сошлись во мнении что, опорную зону будут пытаться активно прессинговать. От прессинга центральных защитников "Динамо" отказались. И понятно почему, боялись оголять свои тылы. Была задача забить первыми.

По их мнению, после пропущенного мяча, "Динамо" нарушит свою структуру. И они потом спокойно разберутся с центральной зоной обороны "Динамо". Установка была вывести своих форвардов, один в один против центральных защитников "Динамо". Таков был план. Скромно и со вкусом….

Читайте также"Держали хороший темп". Федорчук оценил игру Динамо в матче с Викторией

Планы "Динамо" я не знаю. Первый тайм показал что, Шовковский правильно прочитал слабости чехов. Контригра была на приличном уровне, и где-то чехии поплыли. Ну надо реализовывать такие моменты. Было много брака, на встречных курсах "Динамо" выглядело сильнее.

Второй тайм прошел по сценарию чехов. Любые перестановки в структуре игры "Динамо" (после пропущенного гола) были малоэффективны "Виктория" кушала уже из своей тарелки. Они адаптированные в игре, в глубоком блоке.

Читайте такжеДинамо не побеждает в групповом/общем этапе еврокубков 1172 дня

Итого: Хорошо что забили. По темпу атаки, малое количество игроков "Динамо" успевают добежать в убойную зону.
Совет: в следующие два трансферных окна, "Динамо" нужно быть очень активными на рынке. Нужно о проблемах не говорить, - а решать их. Всем добра! Слава Украине!", - написал Заховайло в своем Facebook.

По теме
yellow-arrow
Раньери - после 2:2 с Тоттенхэмом: Я увидел великую Рому
yellow-arrow
Жозе Моуринью уверен, что участие в плей-офф его команды находится в их руках
yellow-arrow
Эрнесто Вальверде считает, что еще рано делать какие-то подсчеты на попадание в топ-8 Лиги Европы
Динамо (Киев) Виктория (Пльзень) Вячеслав Заховайло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
kotigorok (Чернігів)
29.11.2024 в 10:29
Багато дерев'яних гравців. У чемпіонаті України така гра ще так сяк канає, але навіть у ЛЄ вже нічого не можуть.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
kotigorok (Чернігів)
29.11.2024 в 10:29
Багато дерев'яних гравців. У чемпіонаті України така гра ще так сяк канає, але навіть у ЛЄ вже нічого не можуть.
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
29.11.2024 в 09:58
обделался прогнозист дырявый с прогнозом по уши.теперь пытается оправдаться
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
29.11.2024 в 09:57
и что он там показал?главное чем всё закончилось для динамо
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости