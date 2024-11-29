Заховайло: Первый тайм показал, что Шовковский правильно прочитал слабости чехов

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло высказался относительно поражения киевского "Динамо" от чешской "Виктории" (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

"Постараюсь без эмоций…. Накануне игры, общался с чешскими специалистами, которые имеют прямое отношение к "Виктории". Чехи очень сильно опасались контригры "Динамо". Они очень хорошо знали свои слабые стороны. Сошлись во мнении что, опорную зону будут пытаться активно прессинговать. От прессинга центральных защитников "Динамо" отказались. И понятно почему, боялись оголять свои тылы. Была задача забить первыми.

По их мнению, после пропущенного мяча, "Динамо" нарушит свою структуру. И они потом спокойно разберутся с центральной зоной обороны "Динамо". Установка была вывести своих форвардов, один в один против центральных защитников "Динамо". Таков был план. Скромно и со вкусом….

Планы "Динамо" я не знаю. Первый тайм показал что, Шовковский правильно прочитал слабости чехов. Контригра была на приличном уровне, и где-то чехии поплыли. Ну надо реализовывать такие моменты. Было много брака, на встречных курсах "Динамо" выглядело сильнее.

Второй тайм прошел по сценарию чехов. Любые перестановки в структуре игры "Динамо" (после пропущенного гола) были малоэффективны "Виктория" кушала уже из своей тарелки. Они адаптированные в игре, в глубоком блоке.

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Итого: Хорошо что забили. По темпу атаки, малое количество игроков "Динамо" успевают добежать в убойную зону.

Совет: в следующие два трансферных окна, "Динамо" нужно быть очень активными на рынке. Нужно о проблемах не говорить, - а решать их. Всем добра! Слава Украине!", - написал Заховайло в своем Facebook.