Эрнесто Вальверде считает, что еще рано делать какие-то подсчеты на попадание в топ-8 Лиги Европы

Вчера "Атлетик" на своем поле уверенно победил "Эльфсборг" со счетом 3:0. Сейчас баски с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице, но между ними и "Тоттенхэмом", который занимает девятую позицию, разделяет лишь три пункта. Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде похвалил своих игроков за отличную игру в защите и отметил, что пока нет смысла говорить об окончательном попадании в топ-8, который дает шанс избежать стыковых матчей на турнире.

"Это была хорошая игра с нашей стороны. Мы не должны недооценивать ни одну команду. Мы не позволили им атаковать нас, и это дало нам больше возможностей. В конце концов вы получаете уверенность, а ваши оппоненты ее теряют. После второго гола мы почувствовали, что доминируем, и я думаю, что мы сыграли хорошо. Я должен хорошо изучить правила, я знаю, что восьмерка лучших пропускает раунд 1/16, который является значительным призом. Наше намерение против "Фенербахче" - пойти на все. Мы ждем, чтобы увидеть, как все получится", - цитирует Эрнесто Вальверде Marca.

Добавим, что следующий матч "Атлетик" сыграет 1 декабря на выезде против "Райо Вальекано".