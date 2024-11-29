Жозе Моуринью уверен, что участие в плей-офф его команды находится в их руках

В пятом туре Лиги Европы "Фенербахче" сумел вырвать победу у "Славии" (2:1). После поединка тренер турецкой команды Жозе Моуринью отметил, что им удалось добиться необходимого результата несмотря на кадровые потери, которые имеют "желтые канарейки".

"Я поздравляю игроков, потому что они были фантастическими. Они показали великолепную игру. В первом тайме мы время от времени допускали ошибки в обороне, соперник мог забить второй гол. Во втором тайме нам удалось стабилизироваться, у нас было несколько ошибок. Мы знали, что наш соперник играет один на один и с каждой минутой темп будет падать. Так что мы разыграли свои карты, и это сработало так, как мы хотели. Мои игроки были великолепны. Мне было трудно руководить этим матчем, потому что у нас были игроки с желтыми карточками и не хватало игроков на скамейке запасных. У нас не было полузащитников и защитников на скамейке запасных. Поэтому было очень хорошо, что игроки держали равновесие на поле, чтобы избежать второй желтой карточки. Я очень доволен поведением моей команды. Теперь мы можем сказать, что сможем решить судьбу следующего раунда дома. Это хорошо, нас ждут тяжелые игры. На самом деле все матчи были тяжелыми, кроме матча с "Юнионом". Теперь на своем поле мы будем решать свою судьбу. Мы получили 4 очка в трех выездных играх, это лучше, чем ничьи в трех выездных играх. Мы находимся в положительной ситуации. Мы находимся в середине таблицы. Попробуем решить свою судьбу дома", - заявил Жозе Моуринью.

Отметим, что "Фенербахче" с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге Европы турецкая команда сыграет 11 декабря дома против "Атлетика".