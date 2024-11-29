Раньери - после 2:2 с Тоттенхэмом: Я увидел великую Рому

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" (2:2) в матче 5-го тура Лиги Европы.

"Я доволен игрой ребят. Они отдали все, что у них было. Я рад, что болельщики смогли увидеть, как их команда играет с желанием, решимостью и гордостью, никогда не сдаваясь в попытках забить. Мы сделали три из них, а затем нашли нужный момент в последнем. Именно такие вещи мне нравятся, когда команда не сдается и пытается вернуться или добиться результата до конца.

Когда я говорю, что не ожидал такого результата, это потому, что я хотел получить ответ на поле, чтобы понять, поняли ли игроки то, что я от них требовал.

Я похвалил Постекоглу, потому что он собрал атакующую команду, которая мне нравится. Так вы влюбите публику в свою команду. Я хочу, чтобы наши фанаты знали, что мы всегда будем стараться изо всех сил. Честно говоря, не ожидал такого матча. Я боялся спада во втором тайме, но мы продолжали атаковать. Мы приехали играть против большой команды, но я увидел и большую "Рому" - сильную и целеустремленную. Считаю, что сравнять счет было заслуженно, и это стало кульминацией всех усилий ребят", - цитирует Раньери giallorossi.net.