Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Раньери - после 2:2 с Тоттенхэмом: Я увидел великую Рому
Специалист не ожидал такого результата
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" (2:2) в матче 5-го тура Лиги Европы.
"Я доволен игрой ребят. Они отдали все, что у них было. Я рад, что болельщики смогли увидеть, как их команда играет с желанием, решимостью и гордостью, никогда не сдаваясь в попытках забить. Мы сделали три из них, а затем нашли нужный момент в последнем. Именно такие вещи мне нравятся, когда команда не сдается и пытается вернуться или добиться результата до конца.
Когда я говорю, что не ожидал такого результата, это потому, что я хотел получить ответ на поле, чтобы понять, поняли ли игроки то, что я от них требовал.
Я похвалил Постекоглу, потому что он собрал атакующую команду, которая мне нравится. Так вы влюбите публику в свою команду. Я хочу, чтобы наши фанаты знали, что мы всегда будем стараться изо всех сил. Честно говоря, не ожидал такого матча. Я боялся спада во втором тайме, но мы продолжали атаковать. Мы приехали играть против большой команды, но я увидел и большую "Рому" - сильную и целеустремленную. Считаю, что сравнять счет было заслуженно, и это стало кульминацией всех усилий ребят", - цитирует Раньери giallorossi.net.
На данный момент "Рома" занимает 21-е место в таблице основного этапа Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
- Довбик забивал, но есть нюанс. Тоттенхэм - Рома 2:2. Обзор матча и видео голов
- Гол-красавец Кабаева не спас. Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Феерия в Лондоне с офсайдами Довбика. Лига Европы. Тоттенхэм - Рома 2:2