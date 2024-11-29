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Быстрые голы деклассировали немцев в Португалии. Брага - Хоффенхайм 3:0. Обзор матча и видео голов
Обошлось без интриги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дебют Кристиана Ильцера в "Хоффенхайме" в еврокубке выдался неудачным. "Брага" за первые восемь минут матча забили дважды, где отличились этими голами Брума и Рожер Фернандеш. Немцы делали попытки сократить отставание, однако на этот раз португальцы оставили свои ворота нетронутыми. Уже в конце встречи окончательную точку поставил Карвалью точным ударом из-за пределов штрафной площадки.
Благодаря этой победе "Брага" поднялась на 18-е место, имея в своем активе 7 очков. Что касается "Хоффенхайма", то они с 5 очками опустились на 25-ю строчку.
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы 5-го тура Лиги Европы
Брага. Эштадиу Мунисипал де Брага
Брага - Хоффенхайм 3:0
Голы: Брума 2, Рожер Фернандеш 8, Карвалью 90+5
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