Быстрые голы деклассировали немцев в Португалии. Брага - Хоффенхайм 3:0. Обзор матча и видео голов

Дебют Кристиана Ильцера в "Хоффенхайме" в еврокубке выдался неудачным. "Брага" за первые восемь минут матча забили дважды, где отличились этими голами Брума и Рожер Фернандеш. Немцы делали попытки сократить отставание, однако на этот раз португальцы оставили свои ворота нетронутыми. Уже в конце встречи окончательную точку поставил Карвалью точным ударом из-за пределов штрафной площадки.

Благодаря этой победе "Брага" поднялась на 18-е место, имея в своем активе 7 очков. Что касается "Хоффенхайма", то они с 5 очками опустились на 25-ю строчку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы 5-го тура Лиги Европы

Брага. Эштадиу Мунисипал де Брага

Брага - Хоффенхайм 3:0

Голы: Брума 2, Рожер Фернандеш 8, Карвалью 90+5