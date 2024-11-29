Олег Федорчук: К Шовковскому никаких претензий нет

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим мнением о турнирном положении киевского "Динамо" в Лиге Европы.

- Как оценить работу Александра Шовковского, команда которого проиграла в Европе пять матчей из пяти, забила лишь один гол, и находится на дне турнирной таблицы?

- Это "Динамо" очень напоминает мне "Динамо" образца сезона 1994-1995. Это как путешествие во времени. Та команда также проигрывала всем подряд, ее игра тоже казалась безнадежной, а кадровая политика провальной. И денег солидных, как и сейчас, тогда не было. Но потом вспомните - какое поколение футболистов вышло на приличный уровень, раз и навсегда, и, замечу, еще до прихода Валерия Лобановского.

Что касается работы Шовковского, то у меня к ней претензий нет никаких. Идет нормальный процесс, только, считаю, зимой обязательно нужно усилить атаку. Ванату и Герреро надо создать сильную конкуренцию. Я призываю всех поклонников "Динамо" потерпеть! И это терпение особенно ценным будет сейчас - на фоне этих досадных поражений в Европе, - сказал Федорчук.

Напомним, "Динамо" остается единственным клубом в Лиге Европы, который не набирал очков. Киевлянам в общем этапе турнира осталось сыграть три матча - против испанского "Реала Сосьедад" (12 декабря), турецкого "Галатасарая" (21 января) и латвийского РФШ (30 января).