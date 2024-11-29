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Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы
Артем Милевский не подбирал слов
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на поражение киевского клуба от чешской "Виктории" (1:2).
Это было пятое поражение подряд "бело-синих" в общем этапе Лиги Европы-2024/25.
"Вы з*****и уже. К себе уважение есть?
Б***ь, поэтому вас никто и не знает на улицах Киева", - написал Милевский в Instagram.
Напомним, "Динамо" остается единственным клубом в Лиге Европы, который не набирал очков. Киевлянам в общем этапе турнира осталось сыграть три матча - против испанского "Реала Сосьедад" (12 декабря), турецкого "Галатасарая" (21 января) и латвийского РФШ (30 января).
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