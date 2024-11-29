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Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы

Лига Европы

Артем Милевский не подбирал слов

Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на поражение киевского клуба от чешской "Виктории" (1:2).

Это было пятое поражение подряд "бело-синих" в общем этапе Лиги Европы-2024/25.

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"Вы з*****и уже. К себе уважение есть?

Б***ь, поэтому вас никто и не знает на улицах Киева", - написал Милевский в Instagram.

Напомним, "Динамо" остается единственным клубом в Лиге Европы, который не набирал очков. Киевлянам в общем этапе турнира осталось сыграть три матча - против испанского "Реала Сосьедад" (12 декабря), турецкого "Галатасарая" (21 января) и латвийского РФШ (30 января).

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Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы - изображение 1
Скриншот: instagram.com/timi1010
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Long (Одесса)
29.11.2024 в 11:27
Він має рацію
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Комментарии 1
avatar
Long (Одесса)
29.11.2024 в 11:27
Він має рацію
Ответить
1
0

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