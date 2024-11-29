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Продолжение победной серии басков в ЛЕ. Атлетик - Эльфсборг – 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Без сенсации

Продолжение победной серии басков в ЛЕ. Атлетик - Эльфсборг – 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" легко обыграл "Эльфсборг" в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 3:0.

Это четвертая подряд победа баскского клуба в рамках этого турнира. Теперь "львы" делят первую строчку с "Лацио" и "Айнтрахтом".

28 ноября. Лига Европы. 5-й тур

Бильбао, "Сан Мамес"

"Атлетик" (Испания) – "Эльфсборг" (Швеция) 3:0

Голы: Бойро 6, Прадос 24, Гурусета 53

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