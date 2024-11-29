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Продолжение победной серии басков в ЛЕ. Атлетик - Эльфсборг – 3:0. Видео голов и обзор матча
Без сенсации
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" легко обыграл "Эльфсборг" в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 3:0.
Это четвертая подряд победа баскского клуба в рамках этого турнира. Теперь "львы" делят первую строчку с "Лацио" и "Айнтрахтом".
28 ноября. Лига Европы. 5-й тур
Бильбао, "Сан Мамес"
"Атлетик" (Испания) – "Эльфсборг" (Швеция) 3:0
Голы: Бойро 6, Прадос 24, Гурусета 53
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