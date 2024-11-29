Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осимхен спасает львов от поражения. АЗ - Галатасарай 1:1. Видео голов и обзор матча
"Галатасарай" остается в пятерке лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"АЗ" Алкмар сыграл вничью с "Галатасараем" в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы.
На гол хозяев на второй минуте гости из Турции ответили результативным ударом Виктора Осимхена в концовке первого тайма.
В турнирной таблице основного этапа Лиги Европы "АЗ" занимает 19-е место, "Галатасарай" - 4-е.
Алкмар, АФАС-стадион
"АЗ" – "Галатасарай" 1:1
Голы: Мейнанс 2 – Осимхен 43
Удаление: Смит 90+2 (АЗ)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яремчук остроумно отреагировал на разбитое лицо после матча ЛЕ
- Феерия в Лондоне с офсайдами Довбика. Лига Европы. Тоттенхэм - Рома 2:2
- Тренер Челси отметил Мудрика после матча ЛК против против Хенденхайма
- Гол-красавец Кабаева не спас. Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Мудрик закрепился на 3-й позиции в списке самых результативных украинцев в истории ЛК
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн