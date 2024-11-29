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Осимхен спасает львов от поражения. АЗ - Галатасарай 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

"Галатасарай" остается в пятерке лидеров

Осимхен спасает львов от поражения. АЗ - Галатасарай 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"АЗ" Алкмар сыграл вничью с "Галатасараем" в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы.

На гол хозяев на второй минуте гости из Турции ответили результативным ударом Виктора Осимхена в концовке первого тайма.

В турнирной таблице основного этапа Лиги Европы "АЗ" занимает 19-е место, "Галатасарай" - 4-е.

Алкмар, АФАС-стадион

"АЗ" – "Галатасарай" 1:1

Голы: Мейнанс 2 – Осимхен 43

Удаление: Смит 90+2 (АЗ)

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