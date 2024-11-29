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Обидно упустили победу. Андерлехт - Порту 2:2. Видео голов и обзор матча
Кризис "драконов" затянулся
Getty Images/Global Images Ukraine
"Андерлехт" и "Порту" расписали мировую ничью в поединке 5-го тура Лиги Европы.
На 86-й минуте бельгийский клуб спасся от поражения благодаря голу Фрэнсиса Амузу.
Безвыигрышная серия "Порту" длится уже четыре матча. Сейчас подопечные Бруну находятся на 23-м месте основного этапа ЛЕ, "Андерлехт" - 5-й.
Брюссель, Констант Ванден Сток
"Андерлехт" – "Порту" 2:2
Голы: Дегриф 52, Амузу 86 – Галено 24 (п), Виейра 83
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