"Сказалась нехватка свежих ног". Украинский тренер объяснил, почему Динамо проиграло Виктории

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал прокомментировал поражение киевского "Динамо" от чешской "Виктории" (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

- И вроде "Динамо" играло на мячи, создавало какие-никакие моменты, но все равно поражение - и не сказать, что несправедливое. Как оцените выступление команды Шовковского в игре с "Викторией"?

- "Динамо" не хватило свежести в завершающей стадии атаки. Очень много сил динамовцы на то, чтобы дойти до штрафной, а уж когда доходили, то нехватка свежих ног давала о себе знать. У "Динамо" сейчас одни переезды.

Мне понравилось желание киевлян получить очки. И мы видели, что они до последней секунды стремились забить и на последних минутах динамовцы это сделали. Наконец "Динамо" избавилось от звания команды без забитых мячей.

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- "Виктория" сыграла в классический чешский футбол, каким большинство болельщиков его и знает. Однако это приносит плоды против "Динамо". Что скажете об игре команды Мирослава Коубека в этой встрече?

- "Виктория" предложила очень интенсивную игру - это их стиль. В каждой игре они действуют агрессивно, вертикально, выполняют достаточно мало промежуточных передач. То есть "Виктория" играет так: отбор, вперед через Шульца на латераля, или сразу на него, потом подача и там уже навязывают борьбу.

Первый тайм игры выдался очень энергозатратным для обеих команд и здесь физическая подготовка вышла на первый план. Но отсутствие тренировок у "Динамо" сказывается. Они сыграли с "Черноморцем", сразу переезд, потом восстановление и игра. Времени на нормальный тренировочный процесс просто нет. Это кому-то может показаться мелочами, но именно мелочи очень часто и решают судьбы матчей.

- Момент с отмененным голом Вивчаренко, после которого "Динамо" почти сразу пропустило - ключевой эпизод игры?

- Да. Если бы гол Вивчаренко засчитали, то у игроков было бы совсем другое психологическое состояние. Думаю, что при таких обстоятельствах "Динамо" получило бы по крайней мере одно очко в этой встрече, - сказал Цымбал.