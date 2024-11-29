"Стоит задача все силы бросить на чемпионство". Бывший игрок сборной Украины попробовал объяснить неудачи Динамо в Европе

Бывший вратарь сборной Украины, а ныне тренер запорожского "Металлурга" Илья Близнюк эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал матч 5-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Виктория", закончившийся поражением киевлян со счетом 1:2.

- Почему "Динамо" превратилось в посредственную команду?

- Сложно ответить на этот вопрос. Для этого нужно быть внутри команды. Главная проблема "Динамо" – не только защитники, особенно центральные, но и то, что игроки не умеют играть один в один при отборе. Это большая проблема не только киевлян, но и всего украинского футбола. Посмотрите, как был забит первый мяч: Биловар отпускает игрока, не идет в дальнейшее единоборство, его легко раскручивают и вот вам гол. Все это происходит прямо перед штрафной площадкой. И так практически во всех эпизодах. А как был забит второй гол? Игрок "Виктории" спокойно сбрасывает мяч в район 11-метровой отметки, другой принимает без сопротивления мяч и получите. Где были центральные защитники? Вместо них там маячил Шапаренко. "Динамо" не готово играть первым номером, хотя по передачам по статистике они немного превосходили соперника. Но если считать передачи в своей штрафной и поперек поля, тогда можно набрать достаточное количество, которое не переходит в качество. А вот вперед в одной трети поля на чужой половине, обостряющих пасов мало. Самое важным считается, сколько команда сделала прострельных, проникающих передач в чужую штрафную, сколько нанесено ударов в створ ворот, сколько было попыток. Пока игра "Динамо" не смотрится. Может, стоит задача все силы бросить на чемпионство, а Лига Европы – как второстепенные соревнования. В чемпионате Украины команда показывает совсем другую игру – более агрессивную, мощную и зрелую.

- Так на фоне слабого чемпионата и посредственных команд, действительно, "Динамо" смотрится хорошо. Но критерии силы команды – это еврокубки. А вот тут совсем печально.

- Чемпионат Чехии находится на девятом месте, а Украины – на двадцать первом. Но в своем чемпионате, какой бы он ни был, "Динамо" доминирует.

- Мы коснулись вопроса слабой игры центральных защитников. Уже "Динамо" играет в три центрбека, но все равно в каждой игре провал. Взять того же Биловара. В предыдущей игре против "Ференцвароша" нападающие легко убегали от него и забивали из-под него. В этом матче такая же картина. Что, нет других, и "Динамо" испытывает кадровый голод?

- Видимо, лучших кадров на сегодняшний день нет. Это у "Динамо" 1998-99 годов впереди играли Ребров и Шевченко, футболисты, которые могли убежать, индивидуально обыграть и забить, на которых играла вся команда. На флангах неслись Лужный и Косовский, в центре защиты играли Головко, который выгрызал все что можно, и Ващук, который все подчищал и начинал атаки. К сожалению, на данный момент имеет другое поколение. Игра теперешнего "Динамо" на оборону (всей команды, а не только защитников, начиная от нападающих), оставляет желать лучшего. Имеется ввиду, отборы, перехваты, вступление в борьбу, всего этого чуть-чуть не хватает. И когда этих маленьких элементов в игре не хватает, на таком уровне как Лига Европы этого как раз и достаточно, чтобы проигрывать матчи.

- Отсюда и положение команды в турнирной таблице: из 36 команд – последнее место, 1 забитый, и 12 пропущенных мячей.

- За результат и пропущенные мячи отвечает вся команда. Повторюсь, что оборона начинается от нападающих, и заканчивается вратарем, а при атаке все наоборот. Как бы там ни било, команда набирается опыта, набивает шишки, и будем надеяться, когда-то выстрелит.